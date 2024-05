Consegnate al “Denina-Pellico-Rivoira” le borse di studio in memoria di Riccardo Pittavino e Silvia Bruno

Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio nella biblioteca dell’Itis “Rivoira” di Verzuolo si è tenuta una cerimonia molto partecipata, presieduta dal dirigente prof. Flavio Girodengo, in occasione della consegna di due diverse borse di studio per gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira, in ricordo di due persone straordinarie che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente: Riccardo Pittavino e Silvia Bruno. Richi, mancato improvvisamente a 47 anni nel 2015, è ricordato dall’associazione “Richi-ama la cultura”, presieduta dalle signore Silvia Pittavino e Stefania Mondino (presenti all’evento); la borsa di studio è destinata a ragazzi volenterosi e studiosi, in modo da onorare la memoria di Riccardo, la sua curiosità, la sua sete di conoscenza, la sua vasta cultura. La somma è stata attribuita a Denise Tronci, della 3^ S, che si è distinta per il costante impegno nello studio e gli eccellenti risultati.

Silvia Bruno, giovane insegnante di sostegno dell’Itis, deceduta in un incidente stradale a 28 anni nel 2012, è stata ricordata dall’ex preside Antonio Colombero, che si è ispirato ai testi di due cantautori italiani: “Il carrozzone” di Renato Zero e “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini, di cui ha citato i versi “Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi”. Parole commosse anche dall’ex vicepreside Michela Ghigo e da Luigi Bocco, allievo di Silvia, che ha ricordato il fortissimo legame instaurato con un’insegnante che andava oltre il proprio dovere con altruismo e voglia di fare, augurando ai ragazzi premiati di incontrare persone come lei e incoraggiandoli ad aiutare i loro compagni.

Nel nuovo edificio dell’Itis, inaugurato a ottobre 2023, si trova un’accogliente e luminosa aula-studio (arredata con il contributo della ditta Villosio di Costigliole S.) intitolata proprio ieri a Silvia Bruno. Ecco i nomi dei 9 ragazzi premiati con le borse di studio volute dai suoi genitori: Elisa Bussone 2^A AFM, Zoe Marchisio 2^B AFM, Federica Allio 2^C AFM, Gabriele Fornero 2^E CAT, Gloria Gastaldi 2^N SC, Michela Ferrero 2^R SAS, Fabio Zhang 2^F ELT, Giorgia Vallero 2^L INFO, Elia Roasio 2^M INFO