Due feriti nello scontro tra due auto a Ceva: 72enne di Castellino Tanaro grave in ospedale

E’ di due feriti il bilancio dello scontro che ha coinvolto due auto lungo la Statale 28 a Ceva (al confine con il territorio di Lesegno, in località Infermiera).

Entrambe le vetture sono finite fuoristrada. I coinvolti sono rimasti bloccati all'interno delle lamiere.

A fare le spese dell'incidente un 72enne residente a Castellino Tanaro, trasportato al Santa Croce di Cuneo con l’elicottero del servizio 118, in codice di gravità rosso. Una seconda persona è stata condotta in ambulanza a Mondovì in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco con la squadra di Mondovì.