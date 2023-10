Cavalcaferrovia di San Michele Mondovì, c'è il cronoprogramma: a gennaio l'avvio dei lavori

Ci sono finalmente tempi e date precise per il rifacimento del cavalcaferrovia di San Michele Mondovì, verso la Valla Mongia.

I lavori inizieranno l'8 gennaio 2024, come annunciato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 ottobre, nel corso di una riunione telematica tra il consigliere provinciale Pietro Danna, con i rappresentanti dei comuni di Ceva, Mombasiglio, San Michele Mondovì, Viola, Scagnello, Lesegno e i vertici di RFI, nella persone dell'ingegner Antonio Perazzone.

L'intervento richiede un investimento di circa 1 milione di euro che sarà suddiviso, a metà tra Rfi e Provincia nell’ambito di un lavoro di squadra tra la Direzione operativa Infrastrutture Territoriale di Torino di Rfi e il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Cuneo.

"Si tratta di un intervento molto importante a atteso da tempo - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - "come avvenuto per i due interventi gemelli realizzati a Magliano Alpi e a Trinità, si tratterà di una riqualificazione totale. I lavori permetteranno di adeguare il manufatto alle attuali normative e soprattutto di eliminare le limitazioni di portata e di carico, restituendo il cavalcaferrovia in condizioni di massima sicurezza e percorribilità anche ai mezzi pesanti.Nelle prossime settimane avremo un incontro con i comuni interessati dall'intervento, in modo da stabilire valide alternative alla viabilità per i sei mesi del cantiere, cercando di ridurre il più possibile il disagio agli utenti."

I lavori implicheranno la chiusura della linea ferroviaria e del transito sul ponte per un periodo complessivo massimo di sei mesi. Come per gli altri cavalcaferrovia saranno tre le fasi degli interventi. La prima consisterà nei lavori di predisposizione delle aree di cantiere e in quelli per realizzazione delle nuove spalle a tergo delle esistenti.

La seconda, che implicherà l’interruzione del servizio ferroviaria, riguarderà la rimozione delle vecchie travate e la posa di quelle nuove. Infine la terza per gli interventi di finitura e le lavorazioni per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale: asfalti, guardrail, marciapiedi, parapetti, opere di smaltimento delle acque e altro ancora.

Il cronoprogramma prevede l'avvio del cantiere per l'8 gennaio 2024 e il fine lavori verso il 28 del mese di giugno dello stesso anno.