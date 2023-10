Mondo rifarà le piste di atletica dello Stadio Olimpico e dei Marmi di Roma

Mondo, azienda nata nel 1948 a Gallo d'Alba, e che può contare anche su numerose sedi in Italia e all'estero, si è aggiudicata l’appalto per il rifacimento delle piste di atletica dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi di Roma.

Un antipasto di quello che succederà ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La nuova superficie di atletica Mondo Track, appositamente sviluppata per Parigi 2024, sarà installata presso l'iconico Stade de France a partire dall'aprile 2024, il che segnerà la terza volta che Mondo ne rinnova la pista di atletica.

Mondo fornirà anche le attrezzature sportive necessarie per le discipline dell'atletica leggera di Parigi 2024, tra cui ostacoli, materassi, aste e sbarre per il salto in alto e per il salto con l'asta, coni di partenza e segnalatori di corsia.

ll 2024 si preannuncia come un anno intenso per l'azienda: le sue piste sono state scelte per 6 delle 15 tappe che comporranno il calendario della Wanda Diamond League. Tra queste, anche la finale del 13 e 14 settembre a Bruxelles, in occasione del Memorial Van Damme.