Incidente a Cervere in direzione di Bra: traffico fortemente rallentato in zona

Incidente, attorno alle 15.30 di oggi 26 ottobre, in via Bra a Cervere, proprio in direzione della Città della Zizzola, dove una vettura con a bordo tre persone si è intraversata finendo parzialmente nel fossato che costeggia la carreggiata.

Non è chiara la dinamica del sinistro né se ci siano altri mezzi coinvolti. Al momento la circolazione è fortemente rallentata in direzione di Bra. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri per la gestione della viabilità e per i rilievi del sinistro.