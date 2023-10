Viaggio in anteprima all'ex Teatro Sociale di Mondovì, abbandonato e chiuso dagli anni '70 [FOTO E VIDEO]

Uno scrigno di bellezza, abbandonato alla fine degli anni '70 e rimasto dimenticato per anni, celando ai più la sua presenza in via delle Scuole.

Torna finalmente a nuova vita il teatro sociale di Mondovì Piazza e questa mattina, venerdì 27 ottobre, in anteprima, abbiamo visitato quello che diventerà un percorso aperto al pubblico, per restituire ai monregalesi e non solo la bellezza di questo luogo dove il tempo si è fermato.

Realizzato nel 1851 su progetto di Giovanni Battista Gorresio, il teatro sociale aveva tre ordini di palchi e un loggione. Dopo aver ospitato ultimo intervento di restauro nei primi decenni del '900 venne venne progressivamente abbandonato fino alla chiusura definitiva negli anni '70, per poi essere quasi sconosciuto alle nuove generazioni.

Da decenni l'edificio è ridotto in condizioni disastrose a causa dell'abbandono e degli scempi operati nel tempo, in particolare una grossa nevicata nel 1985 causò il rovinoso crollo del tetto e il successivo abbandono.

I lavori, parte dei cinque maxi cantieri avvianti con l'amministrazione Adriano (leggi qui), hanno portato alla realizzazione di un affaccio pubblico attraverso il quale cittadini e turisti potranno visitare il teatro, accedendo sopra allo spazio scenico e restando sospesi, in un luogo a cavallo del tempo. L'intervento era stato preceduto - nel 2020 - da opere di messa in sicurezza del tetto e della facciata (leggi qui).

Dopo essere stato set d'eccezione per un film ispirato a Italo Calvino, negli scorsi mesi, (leggi qui), questo fine settimana il teatro ospiterà due eventi esclusivi del festival "Calici & Forchette" con una masterclass dedicata al vino, proprio presso il teatro sociale. I biglietti sono già sold out da giorni.

LE VISITE

L'apertura al pubblico, eccezion fatta per l'evento "Calici&Forchette", saranno con gruppi contingentati. Partiranno nei prossimi mesi, appena sarà fatto l'affidamento per la gestione della struttura.

"Per la gestione di questo bene abbiamo pensato a un partenariato pubblico-privato - ha spiegato l'assessore alla Cultura Francesca Botto - destinato anche a Infinitum e al tunnerl della Quinta Armata. In questo modo la nostra città darà la giusta offerta turistica per la fruizione di questi tre beni".

"Grazie a un lavoro iniziato con la precedente amministrazione - dichiara il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora - questo gioiello, che ha interessato notevolmente il mondo della cultura e ha ospitato anche le riprese di un film dedicato a Italo Calvino, tornerà fruibile. Gli interventi per la messa in sicurezza sono stati notevoli, ma finalmente questo camminamento restituisce questo bene alla Città".

LE TAPPE DELL'INTERVENTO

Numerosi altri cedimenti hanno richiesto la messa in sicurezza dell'intero compendio, che comprende anche la struttura della ex Caserma Reale dei Carabinieri. Un primo intervento è stato deciso nel 2018, con progettazione affidata a professionisti con capogruppo l'ing. prof. Giuseppe Pistone, per una spesa complessiva di 550 mila euro. Ad ottobre 2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Fantino costruzioni SpA per l'importo di 335.794 euro, cui seguirà è seguito l'affidamento urgente di 22.168 euro per l'esecuzione immediata di una struttura metallica di contrasto della facciata che incombe sulla via pubblica a causa di un nuovo crollo manifestatosi nel 2019.

I lavori, iniziati immediatamente, sono stati terminati il 30 settembre 2020 con la formazione di un irrigidimento complessivo alle strutture e il rifacimento delle coperture ed il cerchiaggio di tutti i cordoli di chiusura sommitale della struttura.

I lavori hanno poi previsto la creazione di un percorso di valorizzazione che permetterà alle persone di accedere alla struttura per una visita fuori dal tempo.

I lavori di completamento e valorizzazione, progettati da medesimo raggruppamento e approvati dalla Giunta Comunale nel 2021 per la spesa complessiva di 140mila euro sono stati affidati alla ditta Edilmongia Srl. Durante i lavori sono state svolte inoltre opere di giardinaggio dalla ditta Gjardino SRL di Vinai Gionni per abbattimenti e pulizia finalizzati alla fruibilità- dei cortili interni, oltre all'affidamento alla ditta

Raimondi srl di due incarichi per la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel complesso edilizio.