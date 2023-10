Agli arresti il 36enne che ha investito il vicino di casa e seminato il panico a Borgo San Dalmazzo

E' stato arrestato il 36enne di nazionalità marocchina che ieri mattina, giovedì 26 ottobre, ha seminato il panico a Borgo San Dalmazzo ( leggi qui ). Sul caso sta indagando la Polizia Locale della cittadina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo.

Nella giornata di ieri sono state condotte perquisizioni a casa dei familiari che lo ospitavano a Roccavione.

A ripercorrere quegli attimi concitati è il vicino di casa, un 58enne italiano ancora sotto shock: “Ho acconsentito ad accompagnare il signore per buoni rapporti di vicinato. Non lo conoscevo bene. Era arrivato in paese questa estate, ospite del fratello. Doveva andare alla caserma dei Carabinieri di Borgo e io dovevo accompagnare a scuola il mio figlio quindicenne, un ragazzo con disabilità”.

“Non c'è stato alcun litigio – continua l'uomo -. Lui aveva il Corano in mano ma subito non ci ho fatto caso. Di punto in bianco, dopo l'abitato di Roccavione, ha iniziato a urlare 'Allah akbar! (in arabo 'Allah è grande', ndr). Dovete islamizzarvi! Il Corano rende liberi!'. Ha iniziato a colpire violentemente a pugni il cruscotto e mi ha fatto uscire di strada prendendo lo sterzo”.

L'auto a quel punto era all'altezza della rotonda di via Vittorio Veneto, angolo via Matteotti, nei pressi dei campi sportivi. Il fatto è accaduto intorno alle 7.30, giorno di mercato, e in tanti hanno assistito alla scena.

Continua il racconto: “Ha iniziato a tempestarmi di pugni e ha tentato di strangolare mio figlio che fortunatamente è riuscito a scappare dal portellone dietro. Sono riuscito a divincolarmi e a fuggire anche io. Lui ha preso a pugni l'auto distruggendomi il parabrezza, poi mi ha inseguito. Si è fermata ad aiutarmi una ragazza che conoscevo che mi ha fatto salire in auto, ma sono stato dentro poco perchè c'era mio figlio fuori, così sono uscito e il mio vicino, sempre brandendo il Corano, si è introdotto nell'auto buttando fuori la donna. Si è messo al volante e mi ha investito, colpendomi sul fondoschiena”.

Il 58enne italiano è stato condotto in ospedale a Cuneo: per lui dieci giorni di prognosi. Anche il figlio disabile è stato portato al Santa Croce ed è ricoverato in Pediatria per accertamenti.

Il marocchino è stato quindi bloccato dagli agenti della Polizia Municipale, che si trovavano sul posto per l'ingresso scolastico. Ci sono volute cinque persone per immobilizzarlo. È stato poi condotto in ospedale per accertamenti psichiatrici. Due agenti hanno riportato delle contusioni. A supporto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Borgo e l'emergenza sanitaria.

Nella notte il soggetto è stato portato presso la casa circondariale di Cuneo dagli operatori della polizia locale e dalla volante della Questura di Cuneo: diverse le ipotesi di reato al al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.