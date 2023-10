Per il terzo anno consecutivo si rinnova la convenzione tra Amos e Consorzio del Porro di Cervere

Per il terzo anno consecutivo Amos, l'azienda partner dell'ASL, che fornisce assistenza e servizi al mondo sanitario piemontese, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Porro di Cervere.

Il prodotto d'eccellenza, che verrà celebrato a partire dall'11 novembre prossimo, durante la propria quarantaquattresima Fiera dedicata, sarà infatti, anche per l'anno in corso, ingrediente principe di molte delle preparazioni in capo alle cucine di Amos stessa, sia nell'ambito della mensa aziendale che nella fornitura di pasti agli ospiti delle aziende ospedaliere servite.

Presenti alla firma dell'accordo la neodirettrice di Amos dottoressa Mariateresa Buttigliengo e il direttore del Consorzio del Porro di Cervere Paolo Odello.

I numeri relativi al fornitura di pasti a cura di Amos nel Piemonte meridionale sono importanti, con oltre un milione e duecentomila preparazioni in Granda, e oltre mezzo milione sia in provincia di Asti che in provincia di Alessandria.

In particolare, nel corso della convenzione 2022/2023 il Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Porro di Cervere ha fornito circa 1.000 chilogrammi di prodotto, per la produzione, tra l'altro, di un totale di 28.000 porzioni di vellutata, 18.600 porzioni di porri gratinati, 15.200 porzioni di frittata, 10.600 porzioni di pasta porri e salsiccia, oltre a risotti e flan.