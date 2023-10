Decine di persone in piazza Galimberti per chiedere lo stop al massacro dei civili a Gaza

Continua in tutta Italia la mobilitazione per chiedere pace in Palestina e Israele.

Ieri in 20 mila, a Roma, hanno partecipato al corteo e sono sempre di più le manifestazioni pro Palestina nel mondo.

Non ha fatto eccezione Cuneo: alle 16 in tanti si sono ritrovati in piazza Galimberti per chiedere di fermare il massacro di civili a Gaza. Decine e decine di persone, tante bandiere palestinesi, quelle di Rifondazione e quelle della pace. Dalla piazza la richiesta di un immediato "cessate il fuoco".