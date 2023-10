Domani a Levaldigi la cerimonia di "battesimo" del nuovo volo Cuneo-Roma

Oggi 29 ottobre, per il mondo aeroportuale, scatta il passaggio dalla stagione estiva a quella invernale. Questo significa nuovo calendario e nuova programmazione.

Una stagione che presenta delle novità ma soprattutto un atteso ritorno per l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi: riprende infatti il volo Cuneo-Roma. Domani, all'aeroporto di Levaldigi, è in programma la cerimonia che ne segna il battesimo, alla presenza di tante autorità, a partire dal presidente della Regione Alberto Cirio.

Un bramato ritorno per lo scalo della Granda. La tratta, con vettore Ryanair, era infatti stata sospesa a febbraio dello scorso anno, dopo una iniziale riduzione da cinque a tre voli settimanali, generando malcontento tra i cittadini e preoccupazione per il futuro dello scalo.

Da lunedì 30 ottobre dall’aeroporto cuneese si potrà nuovamente raggiungere la capitale, questa volta con la compagnia altoatesina SkyAlps.

Sono previsti quattro collegamenti settimanali per Roma Fiumicino: lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Si potrà usufruire, come indicato sul sito del vettore, di questo nuovo servizio con i seguenti orari: Cuneo-Roma dalle 11:00 alle 12:15 e Roma-Cuneo dalle 08:50 alle 10:15. L’offerta parte da 89 euro a persona e a tratta, il prezzo include il servizio di bordo di prima classe con prodotti di alta qualità.

SkyAlps è una compagnia aerea regionale italiana nata nel 2021, con sede e hub all'aeroporto di Bolzano. Aeromobili piccoli, da 76 posti ciascuno, bassissime emissioni e filosofia green. La compagnia dispone di aerei altamente efficienti che producono fino al 50% in meno di emissioni di CO2 e meno rumore durante il decollo e l'atterraggio rispetto ad altri jet regionali, come ha spiegato Josef Gostner, presidente di SkyAlps.

La “winter season” vede confermato anche il volo Cuneo-Cagliari con la compagnia low cost di Dublino Ryanair, con l’aggiunta di un’ulteriore rotazione nel periodo delle feste natalizie e di fine anno, cioè dal 15 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024.

Rimane attiva anche la tratta Cuneo-Palermo, effettuata sempre da Ryanair, che prevede però una pausa dall’11 novembre al 16 marzo. Resta il volo internazionale di Air Arabia per Casablanca con due partenze settimanali, il martedì e il sabato.

Nel frattempo, si guarda già alla programmazione per la “Summer season 2024”, che inizierà il 27 marzo. Si spera in nuove rotte e destinazioni, in particolare verso mete turistiche nazionali e internazionali. E magari, proprio domani, in qualche annuncio che possa segnare un ennesimo step nell'annunciato rilancio dello scalo, sostenuto dalle principali istituzioni e associazioni del territorio, a partire da Confindustria.