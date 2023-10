Due bici a tre ruote all'ingresso del cimitero di Moretta per le persone con difficoltà motorie

Il Comune di Moretta, in occasione dell’avvicinarsi della festa dei Santi e la commemorazione dei defunti, ha acquistato due biciclette a tre ruote che le persone con difficoltà di deambulazione potranno utilizzare nel cimitero del paese.

I ‘tricicli’ sono dotati, nella parte posteriore, di un ampio cestino con il quale si potranno trasportare mazzi o vasi di fiori, innaffiatoi e oggetti per la pulizia delle tombe lontane rispetto all’ingresso del cimitero e quindi difficili da raggiungere a piedi per chi ha difficoltà a camminare su un medio/lungo tragitto, ma riesce a pedalare.

Il sindaco Gianni Gatti: “L’amministrazione comunale ha deciso di acquistare i due mezzi di trasporto per offrire un nuovo servizio e un’alternativa efficiente e confortevole per coloro che, per motivi di salute o di età, possono riscontrare difficoltà nel percorrere a piedi distanze più estese all'interno dell'area cimiteriale.

Le biciclette a tre ruote rappresentano una risorsa preziosa per permettere a tali individui di spostarsi agevolmente, riducendo lo sforzo fisico e consentendo loro di visitare i propri defunti con maggiore facilità”.

Le biciclette sono a disposizione gratuitamente all'ingresso del cimitero e il servizio continuerà anche dopo i Santi per dare la possibilità, a coloro che ne hanno necessità, di poterle utilizzare tutto l’anno.