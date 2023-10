Inaugurata a Villar San Costanzo la Casa delle Idee

A Villar San Costanzo sabato pomeriggio, 28 ottobre, si è tenuta l’inaugurazione de “La Casa delle Idee”, il nuovo centro aggregativo nato nell’ex oratorio parrocchiale e dell’adiacente parco giochi “Maria Amboli”.

Una cerimonia molto importante che ha visto presenti il vice presidente della Fondazione CRC Enrico Collidà, la consigliera dell'associazione "Maria Amboli" Valeria Belliardi, la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Dronero Vilma Margherita Bertola e la presidente della proloco Marie Catherin Olivero.

Presente anche il parroco di Villar San Costanzo Don Carlo Cravero per la benedizione. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Gianfranco Ellena, la parola è passata all’assessore Stefano Ribero. Da parte sua la spiegazione di questo importante progetto: “Crediamo che la più grande sfida per piccoli centri come Villar sia quella di mantenere vivo lo spirito di comunità - ha detto - in un momento storico dove l’invidualismo e la desertificazione commerciale rischiano di trasformare i paesi in dormitori, ci siamo chiesti come mantenere vive e valorizzare le belle realtà associative che rendono villar un paese vivo e in cui si vive bene. Mettendo al centro del ragionamento la comunità ci siamo resi conto di come un centro aggregativo avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento della vita sociale del paese. Un luogo che ognuno potesse sentire suo, e che fosse il simbolo dello spirito di appartenenza al territorio, ma non solo, perché volevamo rispondere anche ad un’altra esigenza: quelle di coinvolgere le nuove famiglie villaresi, quelle che per scelta si sono trasferite a Villar.”

Già lo scorso inverno il Comune aveva proposto un ciclo di appuntamenti, “Winter Toghether”, rivolto ai più piccoli ed in collaborazione con Don Carlo Cravero. Era nata spontanea così l’idea della riqualificazione dell’area dell’ex asilo Don Gerbino, di uno spazio aperto, sicuro, con oltre mille anni di storia villarese alle spalle. Un luogo baricentrico per la vita del paese, dal tempo dell’Abazzia Benedettina a quello dell’asilo Don Gerbino, che però necessitava di nuovo slancio. Grazie a Don Carlo si era compreso quanto questo intervento fosse sentito dalla comunità, testimoniato dal contributo di massari e Pro Loco locale. Quest’estate, inoltre, quest’area è stata lo sfondo dell’estate ragazzi, un progetto cofinanziato dalla fondazione CRC che ha coinvolto la bellezza di 107 bambini dai 3 ai 14 anni e ha visto impegnati ben 31 animatori.

Ma come è nato il progetto di riqualificazione? “Il bando Spazio Giovani della Fondazione CRC - ha spiegato l’assessore Ribero - è stata l’occasione perfetta, il volano per portare a compimento quella che era ancora solo una bella idea. Il bando prevedeva la creazione di uno spazio dedicato al protagonismo giovanile dove attivare due servizi entro metà settembre, per una durata di 3 anni. Subito ci siamo messi al lavoro con due parthner fondamentali per il progetto: La cooperativa insieme a voi, con cui già avevamo collaborato per l’estate ragazzi e con cui attivare il servizio di doposcuola per conciliare i tempi scuola-lavoro delle famiglie nonché creare un momento in più di socialità, incontro, crescita e gioco per i piccoli villaresi, e la compagnia teatrale I mangiatori di Nuvole, con cui avviare il laboratorio Tutti per uno, Teatro per tutti, dove i ragazzi si cimenteranno in esercizi di improvvisazione, espressione corporea, vocalità e lettura. Parallelamente, l’associazione Maria Amboli si è proposta per collaborare alla realizzazione di un intervento destinato alla comunità ad ai giovani. Con un sostegno oltre ogni aspettativa è stato possibile riqualificare il parco giochi con panchine nuove, nuove giostre, una pavimentazione antitrauma bella e sicura. Non solo, ad essere prevista è anche la realizzazione di un campetto sportivo polifunzionale di Basket e pallavolo in fondo a sinistra, in programma per questa primavera. E con spirito di riconoscenza che l’amministrazione ha iniziato l’iter che porterà all’intitolazione a Maria Amboli del parco giochi a testimonianza del legame dell’associazione con il territorio.”

Alla Casa delle Idee, il mercoledì sarà il giorno ritrovo per il gruppo di ginnastica dolce, iniziativa nata in collaborazione con le infermiere di comunità dell’ASL, animato da Marita Poggio. Sarà il luogo di ritrovo per il gruppo di animatori dell’estate ragazzi, a disposizione di tutte le realtà associative di Villar per incontri, eventi ed iniziative. Quando non saranno previste attività il luogo sarà a disposizone di tutti i villaresi per ad esempio feste private, che oltre a mantenere viva la casa delle idee permetteranno di rendere più sostenibili le spese di gestione del locale. “Un bell’esempio è stato il banco di beneficienza realizzato qui in occasione della festa patronale - ha concluso l’assessore - che è stato allestito in piena fase di cantiere. Il fatto che in soli sette mesi il Comune sia diventato proprietario del bene, abbia progettato, ottenuto il finanziamento e realizzato l’intervento è una bella storia di efficienza possibile grazie alla sinergia tra enti del territorio (Comune, Parrocchia, Fondazione CRC, associazione Maria Amboli e Pro Loco locale) che hanno collaborato accumunati da una visione comune. Ma non solo, un grande ringraziamento va alle maestranze tutte locali, ci teniamo a sottolinearlo, che hanno eseguito i lavori. In un momento in cui il lavoro in edilizia certo non manca, hanno creduto nell’idea e hanno messo in programma l’intervento nel mese di agosto perché a giugno e luglio era prevista l’estate ragazzi, anche se non era certo l’ottenimento del finanziamento. Un ulteriore ringraziamento alla Pro Loco è doveroso per il dono del tavolo da Ping Pong, testimonianza ancora una volta di come la Casa delle Idee sia anche e soprattutto casa loro e di tutte le associazioni del territorio.”