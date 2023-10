La Big Band Jazz Cuneo con Claudio Chiara apre l'edizione 2023 di "Scrittori in CIttà"

Mentre sale la febbre per l’attesa dell’edizione 2023 di “Scrittori in Città” a Cuneo, dal tema “Argento Vivo”, la Big Band Jazz Cuneo cura gli ultimi dettagli in vista del concerto “Note d’argento”: l’edizione numero 25 di “Scrittori in Città” sarà infatti aperta dalla Big Band Jazz Cuneo, che vedrà per l’occasione la partecipazione e la direzione del Maestro Claudio Chiara, noto sassofonista dell’orchestra di Paolo Conte. Nell’angolo suggestivo e romantico del centro di Cuneo, dove Corso Dante e Corso Nizza fanno da cornice storica al Palazzo della Provincia, la BBJC darà il benvenuto ai partecipanti all’inaugurazione della rassegna, in un’atmosfera dal sapore ricercato e retrò, in pieno stile Big Band.

“È per noi un grande onore,” spiega il direttore artistico della Big Band, Maestro Andrea Verdicchio , “aprire ufficialmente una così importante rassegna culturale nel capoluogo della nostra Provincia, ed avere la possibilità di portare la prima orchestra jazz stabile di Cuneo, nel salotto buono della Città; sarà un’occasione in cui la musica farà vibrare le corde della cultura.”