Mondovì: Maria Federica Grasso è il nuovo primario di Neurologia del "Regina Montis Regalis"

Maria Federica Grasso è il nuovo direttore della struttura complessa di Neurologia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino ha conseguito la Specializzazione nella disciplina di Neurologia presso lo stesso Ateneo. Dal 2022 è responsabile della struttura semplice Stroke Unit dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, dove presta servizio dal 2007.

La dottoressa Grasso ha acquisito competenze ed esperienza nell’ambito della neurologia clinica, della neurologia intensiva dell’Unità Ictus, in ambito neurofisiologico con particolare riferimento alla patologia del sistema nervoso periferico, nell’ambito di patologie relative alla Sclerosi Multipla e in ambito ambulatoriale per la cefalea.