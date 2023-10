Rocca de' Baldi, in corso i lavori di manutenzione e valorizzazione del castello

Sono iniziati i lavori di manutenzione al Castello di Rocca de' Baldi che porteranno non solo alla valorizzazione del maniero ma dell'intero contesto in cui si trova.

Oltre 500mila euro l'importo dei lavori che hanno previsto, dopo la manutenzione del tetto, anche la sistemazione delle facciate, che costituiscono la parte più antica della struttura. L'intervento curato dall'architetto Gemma Fulcheri, commissionato e seguito - con il benestare del Comune proprietario dell'immobile - dal Museo A.Doro (Ente partecipato dalla Provincia, dal Comune stesso e dalla Società per gli Studi Storici di Cuneo) sta beneficiando dell'intervento economico del Ministero per i beni culturali e degli interventi sui vari lotti della Fondazione CRC e CRT.

I lavori hanno interessato in un primo momento fascione del basamento e successivamente la parte più alta, per ridare tonalità alla parte cromatica dei piani superiori.

"E' un intervento particolarmente articolato ai quali si andrà ad aggiungere quello manutentivo della torre - la parte più antica - e degli infissi" - precisa il sindaco Bruno Curti, che, a nome dell'Amministrazione comunale ringrazia coloro che con passione impegno e sacrificio stanno portando avanti questa opera ed in modo particolare le Fondazioni bancarie che stanno intervenendo sui vari lotti.

"I lavori porteranno beneficio anche al tessuto urbano del delizioso e piccolo Borgo Antico di Rocca de' Baldi. - prosegue il primo cittadino - "Intanto è esecutivo il progetto di completamento delle strade che circondano il maniero. Verranno pavimentate a porfido via Duca degli Abruzzi e completato il vicolo Calcagno, con un intervento di 93mila euro. L'opera è stata inserita nel Bando Pnrr "Piccoli Borghi" che prevede gli interventi atti a rendere più attraente il nostro territorio; ma la grande novità è che a dicembre i locali al piano terreno del Castello ospiteranno il nuovo Ristorante "La Locanda del Castello". Si è infatti concluso il bando di assegnazione ed ora al via la parte amministrativa e dei lavori di sistemazione per l'avvio della nuova attività."

"Siamo davvero soddisfatti - conclude Curti - di poter riaprire una nuova attività nello splendido Borgo Antico. Non è stato facile visto che il settore seppure in ripresa dopo il periodo Covid è attraversato dalle problematiche legate ai costi dell'energia e della carenza di personale, ma ora guardiamo al prossimo futuro. Puntiamo al turismo con il Borgo Antico e la Riserva Naturale Oasi Crava Morozzo. Con l'area sosta camper e le attività di ristorazione sul territorio due dislocate a Rocca ed una ai Carleveri creiamo una forte attrazione sul territorio".