Al NUoVO di Cuneo torna il "Giocambiente"

Sabato 4 novembre il centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù a Cuneo ospita la seconda edizione di «Giocambiente», un pomeriggio di attività di educazione ambientale a cura di Legambiente Cuneo e dell'associazione Accademia dei Giocatori. Il programma prevede giochi da tavolo, di ruolo e giochi laboratorio volti a sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico e accelerare la transizione ecologica in modo coinvolgente e divertente.

Dalle 14,30 alle 20 tutti i partecipanti potranno cimentarsi in giochi da tavolo a tema ambientale quali «Effetto Terra», «Meadows», «Photosynthesis» e «Bees», che offrono ai partecipanti l'opportunità di esplorare con un approccio interattivo concetti legati all'ambiente e alla sostenibilità. Giochi da tavolo, ma non solo: dalle 15 alle 19 sarà possibile unirsi ai piccoli Troll di Bosco Bilancia in un gioco di ruolo alla scoperta dei misteri che circondano la sparizione del Giglio Pirulino e il misterioso sapore di Cristallo di Bognolite nell'acqua del fiume.

Ai giochi in scatola e di ruolo si affiancano le due sessioni del gioco laboratorio collaborativo «L'Affresco del Clima», basato su dati scientifici provenienti dai rapporti dell'Ipcc (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico), che offre ai partecipanti l'opportunità di acquisire una visione d’insieme sulle cause e conseguenze del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Da quando è stato lanciato in Francia nel 2015, il format si è diffuso in più di 130 Paesi e ha coinvolto oltre un milione di persone. Dalle 14,30 alle 16,30 la sessione per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, dalle 17 alle 20 quella per gli adulti.