Risulta momentaneamente interrotta la strada provinciale 442 che collega Stroppo e Macra.

A causa di un albero e un masso caduti sulla carreggiata al momento sono in corso le operazioni di sgombero con l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Richiesto intervento anche nel comune di Ormea, in località Albra, per una frana, le squadre dei Vigili del Fuoco sono in arrivo sul posto.