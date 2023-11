Dal 15 novembre torna l'obbligo di gomme da neve per circolare sulle strade della Granda

Arriva la stagione fredda. Come ogni anno da metà del mese di novembre a metà del mese di aprile per circolare sulle strade statali e provinciali della provincia di Cuneo sarà necessario avere in dotazione catene a bordo o pneumatici invernali.

Da martedì 15 novembre scatterà l'obbligo.

Così come ricorda la nota della Protezione Civile sul sito della Provincia di Cuneo. "Contestualmente all’arrivo della stagione fredda - si legge - scattano le disposizioni che impongono l’utilizzo di pneumatici per la circolazione in presenza di neve o di tratti ghiacciati. In tal senso si fa richiamo alle ordinanze emanate dalla Provincia di Cuneo e dall’Anas relativamente alla viabilità di rispettiva competenza."

Nello specifico "Per quanto riguarda le strade provinciali, l’Ordinanza 758/2012 prevede che dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, i veicoli che transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia di Cuneo debbano essere muniti di pneumatici invernali o essere dotati a bordo dei necessari mezzi antisdrucciolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio, eadeguati al tipo di veicolo in uso."

Mentre "Sulle strade statali l’Ordinanza 622/2023 disciplina, nel periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e il 15 aprile 2024, che i veicoli che percorrono le tratte elencate nel medesimo provvedimento siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L’ordinanza ANAS disciplina inoltre le aperture/chiusure del Colle della Maddalena in caso di nevicate e pericolo valanghe, fornendo specifiche disposizioni per quel che concerne i mezzi pesanti nel tratto tra Borgo San Dalmazzo e il Confine di Stato."