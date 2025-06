Cuneo: sabato il raduno delle bande musicali, attese circa mille persone tra musicisti e majorettes

Sabato 21 giugno, la città di Cuneo ospiterà il raduno regionale delle bande musicali, un evento organizzato in occasione del 70° anniversario di fondazione dell’associazione ANBIMA APS e patrocinato dal Comune.

La manifestazione coinvolgerà rappresentative di oltre trecento bande musicali piemontesi, con la partecipazione di circa mille persone tra musicisti e majorettes. Per garantire la sicurezza e una corretta gestione del traffico, è stata emanata un’ordinanza che prevede il divieto temporaneo di transito al passaggio del corteo musicale (indicativamente dalle 14 alle 17.30), con partenza da piazza della Costituzione, attraversamento di corso Nizza e arrivo sul sagrato di piazza Galimberti. Dalle 17 alle 22 il divieto di transito veicolare sarà esteso a via Santa Maria nel tratto compreso tra via Roero e via Amedeo Rossi, a via Roero tra via Sette Assedi e via Santa Maria e a via Sette Assedi tra via C. M. di Luserna e via Roero. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta dalle 13 alle 22, esclusi i veicoli autorizzati, in piazza Virginio nell’anello interno e in piazzale Walther Cavallera nella porzione di parcheggio antistante la discesa di accesso al piazzale delle piscine, limitatamente a cinque file di posti auto.

I partecipanti al corteo dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e attenersi alle disposizioni della Polizia Locale. Gli attraversamenti saranno consentiti solo sotto il controllo degli organi preposti alla vigilanza. Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alle modifiche della viabilità e a pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cuneo.