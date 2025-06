Ottant’anni di Confartigianato: a Ceva incontro tra associazione e amministrazione

Un momento che sancisce ulteriormente il legame tra amministrazione comunale e tessuto produttivo locale. Questo ha rappresentato l’incontro tenutosi giovedì 12 giugno presso il Palazzo Comunale di Ceva per l’ottantesimo anniversario dalla nascita di Confartigianato Cuneo.

Il presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Ceva, Giorgio Merlino, per l’occasione ha donato al sindaco Fabio Mottinelli il quadro “L’artigiano che verrà”.

Dall’utilizzo di strumenti quasi esclusivamente manuali all’avvento del digitale, il lavoro dell’artigiano continua a essere una commistione di talento, estro e ingegno, un impegno dedito alla costruzione e alla realizzazione di beni fondamentali per la collettività e motore virtuoso dell’economia e del mercato del lavoro.

L’opera donata all’Amministrazione parla di robotica, intelligenza artificiale ed energie sostenibili con un tratto che richiama, sia nell’intento che nell’estetica, i grandi artisti futuristi di inizio Novecento, senza dimenticare il passato. L’eccellenza artigiana italiana è arrivata fino a noi forte di una tradizione tramandata di generazione in generazione e oggi guarda a un domani dove quella tradizione sarà implementata ma, al contempo, valorizzata e rispettata.

“Ringraziamo Confartigianato per tutto ciò che da sempre fa per la città e per l’intero territorio. Come associazione di categoria propugna con forza le istanze degli esercenti e dei produttori, di tutti coloro che hanno fatto dell’artigianato la loro carriera professionale e la loro vita.” Dichiara il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli. “Auguriamo un felice ottantesimo compleanno a tutti i consociati e al loro presidente di zona, Giorgio Merlino, ma soprattutto auguriamo loro un futuro più sereno, dove il valore e la dignità del lavoro vengano posti al centro del nostro sistema produttivo e delle nostre comunità. Chi genera valore merita che quel valore gli venga parimenti riconosciuto.”