Dopo il furto, un nuovo defibrillatore torna a disposizione dei cittadini a Crocera di Barge

E’ nuovamente a disposizione dei cittadini residenti in Località Crocera di Barge un apparecchio defibrillatore, particolarmente utile in casi di emergenza sanitaria.

In Italia circa sessantamila persone ogni anno vengono colpite da arresto cardiaco improvviso. Si tratta di un evento imprevedibile, causato in alta percentuale da aritmia ventricolare, che può essere interrotta con uno shock elettrico. Come dimostrato dalla letteratura scientifica, le manovre salvavita e la defibrillazione precoce possono arrivare a triplicare la sopravvivenza dei pazienti colpiti.

Il defibrillatore precedentemente in dotazione ai cittadini in Località Crocera era stato rubato qualche settimana fa. Il nuovo apparecchio è stato tempestivamente collocato al posto del precedente, sotto l’Ala di fianco al circolo A.C.L.I. di Crocera.