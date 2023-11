Il progetto del MIAC amplia gli orizzonti del "Cluster Legno" da Cuneo al Piemonte

Tra gli eventi in calendario, infatti, una serie di appuntamenti in via di definizione nelle diverse aree del Piemonte. Un percorso itinerante utile per indirizzare l’azione della Regione verso quelle misure che potrebbero rivelarsi più utili alla valorizzazione del settore. In programma, nel 2024, anche la seconda edizione di Woody: seminari, convegni, laboratori per sviluppare e alimentare la cultura del legno. Luogo di incontro ideale tra i diversi attori della filiera, riuniti per valorizzare l’eccellenza del prodotto e l’intero sistema, creando sinergie tra aziende, istituzioni, istituti di ricerca e altre organizzazioni. Il tutto con particolare focus al tema dell’innovazione digitale e della sostenibilità (ESG) che vede la filiera coinvolta nelle diverse transizioni in atto. Il “Cluster Legno Piemonte” rientra nel programma di sviluppo rurale 2014-2022, bando 2/2022, cooperazione – misura 16, operazione 16.2.1, azione 1: progetti pilota nel settore forestale.