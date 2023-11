Aipo, Comune e Protezione Civile si confrontano sulla gestione del Tanaro

Si è svolto ieri, giovedì 2 novembre, nella sala Bobbio del Palazzo Comunale di Alba, un incontro tra alcuni rappresentanti dell’Aipo, l’agenzia interregionale per il fiume Po, tra cui il direttore vicario Gianluca Zanichelli, dirigente Luca Franzi, l’architetto Federica Bione responsabile della sede albese, l’assessore alla protezione civile del Comune di Alba, Massimo Reggio, la dirigente comunale Laura Campigotto, i rappresentanti delle associazioni di protezione civile del territorio: Aib, Anc, Cb Club, Croce Rossa, Misericordie e Proteggere insieme, il coordinatore del gruppo di protezione civile comunale Fabrizio Marello e i sindaci di Neive, Annalisa Ghella, Andrea Pionzo di Treiso, Gianfranco Garau di Grinzane Cavour, Mauro Prino di Piobesi, Giacomina Pellerino di Magliano Alfieri e Giulio Cortese, vice sindaco di Castagnito.

Al centro dell’incontro, organizzato nell'ambito delle iniziative in ricordo dell'alluvione del 1994 e in memoria delle vittime causate da essa, soprattutto quelle che sono alcune delle azioni su cui si è carenti dal punto di vista del rischio idrogeologico, in primis la comunicazione, l’informazione e la formazione alla popolazione. Su questo Aipo, Comune e associazioni di Protezione Civile dovranno confrontarsi per mettere in atto un percorso condiviso e comune che sia efficiente ed efficace.

“L’alluvione del 2016 in termini di intensità – ha detto l’ing. Luca Franzi – è stato per certi versi maggiore di quello del 1994, ma nessuno se ne è accorto perché non ha portato danni ingenti”, questo da una parte ha fatto sì che anche dal punto di vista della comunicazione, i mezzi di informazione non se ne siano occupati, non facendo capire che l’assenza di danni è stata grazie al lavoro di monitoraggio e alle opere realizzate dal 1994 ad oggi. Aipo, Comune e protezione civile, compiono un lavoro che spesso rimane silente e dietro le quinte, ma che sarebbe giusto portare alla luce, non per vanto ma perché può essere uno strumento di informazione e soprattutto di formazione alla popolazione, che potrebbe dare seguito ad un percorso di prevenzione che porti ad una ulteriore e significativa riduzione del rischio.

Proprio su questo e su una maggiore collaborazione e attività sul territorio, dovranno concentrarsi le associazioni di protezione civile, di concerto con gli attori preposti dell’amministrazione comunale.

L’ufficio dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po di Alba, che si è aggiunto a quelli di Torino-Moncalieri, Alessandria e Casale Monferrato, ha competenza sul fiume Tanaro per un tratto di circa 100 km da Ceva fino ad Alba inclusa; sul torrente Grana Mellea (affluente destro del Torrente Maira) dal ponte strada Collarelle nel comune di Savigliano alla confluenza con il torrente Maira nel comune di Cavallermaggiore; sul torrente Maira (affluente destro del Fiume Po) dal Ponte via Trimaglio nel comune di Busca alla confluenza in Po nel comune di Lombriasco; sul torrente Varaita (affluente destro del Fiume Po) dal ponte del strada SR589 nel comune di Costigliole Saluzzo alla confluenza in Po nel Comune di Casalgrasso; inoltre, ci sarà un brevissimo tratto della stura di Demonte. In totale si tratta di circa 200 km di tratti fluviali.

Il rafforzamento della presenza dell’Agenzia in questa area è teso a rendere, in collaborazione con gli uffici preposti del Comune di Alba e le associazioni di protezione civile del territorio, più efficace la gestione del reticolo di competenza, le azioni di prevenzione e manutenzione, il monitoraggio e gli interventi urgenti in caso di piena.