Bus d'Artista in occasione di ARTISSIMA 2023

Dalla collaborazione tra Nuova Benese, Société Interludio, Galleria Thomas Brambilla e l’artista Erik Saglia, in occasione dell’imminente edizione di Artissima, la più importante fiera di arte contemporanea in Italia, è nata un allestimento sicuramene tanto inusuale quanto degno di nota.Si tratta di un’opera site-specific, realizzata ad hoc da Erik Saglia utilizzando come medium uno dei nostri mezzi di trasporto. Così, la navetta che accompagnerà collezionisti, appassionati e addetti ai lavori ha guadagnato una livrea onirica e suggestiva: uno spazio indefinito, gli echi di un “limbo interstellare, un movimento dentro lo spostamento”, un viaggio circolare tra il giorno e la notte che trae ispirazione dai satelliti dell’artista che sfidano la geometria.La navetta sarà disponibile gratuitamente, previa prenotazione mail, da giovedì 2 a domenica 5, tra le ore 16.00 e le 22:00 con percorso: Piazza Vittorio Veneto, OVAL Lingotto Fiere, Cambiano (dove sorge uno degli spazi espositivi della Galleria Société Interludio) con ritorno in Piazza Vittorio Veneto.Giovanni Bianco, Amministratore della sede torinese di Nuova Benese, ha commentato: “Siamo orgogliosi, in quanto estimatori dell’arte contemporanea in generale e nel particolare di Artissima, manifestazione che contribuisce a portare il nome della nostra città nel mondo, di farci promotori dell’operato artistica di un artista emergente come Erik. Un reale motivo di vanto, che se da un lato impreziosisce una delle nostre navette, dall’altro catalizza un messaggio fornendo gioia visiva e possibili riflessioni in chiunque se lo trova davanti”.



Nuova Benese, è stata costituita nel 1929 con il nome di S.A.A.B. (Società Anonima Automobilistica Benese); successivamente, nel 1966 e poi nel 1984 ha subito ulteriori trasformazioni prendendo la denominazione attuale di Autolinee Nuova Benese. Il nome Benese deriva dai Benesi, abitanti di Benevagienna (CN), luogo in cui venne fondata l’azienda grazie all’impegno del Cav. Giovanni Tomatis. Dopo oltre 90 anni di trasporto persone l’azienda Nuova Benese, con i suoi 2.5 milioni di chilometri all’anno e un team di ottanta persone è presente su tutto il Piemonte. Dal 2015, la nuova sede di Torino rende l’azienda centralizzata su tutto il territorio di entrambe le province potendo così fornire servizi di noleggio autobus, minibus e vetture con conducente per soddisfare impeccabilmente ogni tipo di richiesta. Dal 2020 nasce Best, divisione auto e van executive, con una flotta di sei veicoli di ultima generazione.



Erik Saglia, classe 1989, vive e lavora a Torino. Saglia intreccia ripetutamente gli stessi materiali (legno, vernice spray, nastro adesivo di carta, sfregamenti con frottage e resina epossidica) creando opere che intrigano lo sguardo. Attraverso queste giustapposizioni e coesistenze dI materiali, i suoi dipinti e le sue installazioni site-specific esplorano il linguaggio dell’astrazione geometrica e l’organizzazione/percezione dello spazio sociale nell’era digitale. Nel corso degli anni ha sviluppato un codice visivo molto particolare, rendendo il corpo delle sue opere riconoscibile. Approfondendo concetti come cosmogonia, pre-genesi, scenari apocalittici e viaggi interstellari (tra gli altri) e creando un dialogo con la natura contenitiva dello spazio espositivo, Saglia continua la sua ricerca sull’essenza mutevole della griglia. Questo intreccio sistematico di processi impedisce di decodificare l’astrazione geometrica dei suoi lavori con mezzi biografici o implementando l’attuale immaginario digitale: la presenza è l’unica chiave per la piena fruizione dell’opera.

Come l'interludio è una parentesi musicale tra due parti di una composizione, così Société Interludio intende essere un luogo di intermezzo, di arte e di riflessione, che ogni spettatore può concedersi nella sua vita quotidiana. Société Interludio nasce come spazio ibrido nel 2018 in Piazza Vittorio Veneto, pe poi trasformarsi in galleria dopo la pandemia. Alla prima sede dal 2022 ne segue una seconda a Cambiano, nella prima cintura di Torino.



Il focus della galleria è sulle pratiche degli artisti emergenti e mid career italiani e stranieri.

La Galleria Thomas Brambilla nasce con il preciso intento di proporre artisti impegnati in un percorso artistico che, come le migliori Avanguardie, altera il linguaggio e la forma, dialogando con le tematiche culturali più attuali e innovative. Le scelte della Galleria rivelano un dialogo tra artisti di età e formazione diverse, presentando sia artisti già noti che hanno già raggiunto fama e considerazione, che artisti emergenti come appunto Erik Saglia.

Questo progetto privato è prodotto e realizzato da Nuova Benese, Erik Saglia, Société Interludio e Galleria Thomas Brambilla.

Artissima, sin dalla sua fondazione nel 1994, unisce la presenza nel mercato internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca. Alla fiera partecipano ogni anno gallerie da tutto il mondo. In aggiunta all’esposizione fieristica (Main Section, Monologue/Dialogue, New Entries, Art Spaces & Editions), Artissima vanta tre sezioni curate, dirette da un board di curatori e direttori provenienti da musei internazionali, dedicate agli artisti emergenti (Present Future), alla riscoperta dei pionieri dell’arte contemporanea (Back to the Future) e al disegno (Disegni).