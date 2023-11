Il 26 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Istituto Vallauri di Fossano, si è tenuto il convegno “ Che cosa riserva il futuro al settore elettrico ?”.



La domanda deriva da una affermazione di Fatih Birol, Direttore Esecutivo dell’International Energy Agency: “The 21st century is increasingly shaping up to be the age of electricity”. Al convegno hanno assistito gli allievi dell’indirizzo Elettrotecnica dell’istituto, unitamente a quelli dei settori elettrici dell’Istituto Marconi di Savigliano e del CNOF-FAP di Fossano e rappresentanti di aziende del settore. Hanno indirettamente partecipato, attraverso auguri di buona riuscita e saluti agli studenti, il Presidente della Regione Piemonte, Cirio e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Urso; il Sen. Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica, ha commentato: “…l’incontro che vi riunisce oggi affronta un tema centrale per il vostro futuro. Lo sviluppo tecnologico porta trasformazioni profonde nelle vite di noi tutti, a partire proprio dalla dimensione professionale…”.

Gli studenti hanno potuto interfacciarsi con figure di spicco del panorama tecnico-professionale locale. Nello specifico, dopo un’introduzione del Dirigente dell’Istituto, Paolo Cortese, gli interventi di autorevoli figure degli ordini professionali: Giovanni Favole, Presidente Ordine dei Periti Industriali di Cuneo, e Adriano Scarzella e Elena Alloa Casale, Presidente e Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, esperti della formazione terziaria, quali Sigfrido Pilone, Direttore Fondazione ITS Aerospazio/Meccatronica del Piemonte, e Luca Giaccone, Professore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. Per finire con i rappresentanti del mondo industriale, quali Franco Deregibus, Responsabile Tecnico Area Innovazione Confindustria Cuneo, Pasquale Maiullari, Responsabile Sviluppo Tecnologico della Michelin di Cuneo e Massimo Marengo, Responsabile energia Confapi CN e CEO del Gruppo Marengo di Alba.

La risposta degli studenti è stata positiva: commenta Josan Daniel, allievo della 5A ELT: “Mi si sono aperte prospettive per il futuro che non conoscevo”, mentre Lorenzo Allochis della 3B ELT sostiene come: “Adesso ho le idee più chiare, ho apprezzato molto che specialisti dei vari settori abbiano messo a nostra disposizione il loro tempo e le loro conoscenze”.

Il convegno