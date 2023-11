Cuneo, al via un corso di comunicazione, social e grafica

A novembre prenderà il via il corso sulla comunicazione e sulla grafica con il progetto Yeppcnof, per tutti i giovani dai 15 ai 26 anni di Cuneo e dintorni. Il percorso, pensato insieme all’associazione culturale NOAU | Officina Culturale, ha i seguenti obiettivi: aumentare la consapevolezza dei giovani nell’utilizzo dei social come strumento di comunicazione, fornire suggerimenti e strumenti grafici di semplice utilizzo e comprendere meglio l’ABC della comunicazione, specialmente quella che viviamo tutti i giorni online.

Il corso sarà strutturato in 5 incontri il venerdì dalle 16:30 alle 18:30 a Borgo San Giuseppe, presso Via Lesegno, 12A, a partire da venerdì 10 novembre (a seguire venerdì 17, 24 novembre, venerdì 1 dicembre e giovedì 7 dicembre).





L’attività sarà gratuita e l’iniziativa è rivolta a tutta la comunità, in particolare alla fascia di giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni residenti nei Comuni di Cuneo, Morozzo, Margarita, Montanera, Castelletto Stura. Per l’iscrizione è richiesto il tesseramento all’associazione Yepp Italia (2€).

Per iscriverti contatta:

Alessia Bagnis - 327 926 8399

Valeria Gregorio - 389 799 7871

Sara Govone - 328 548 1531