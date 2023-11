Cuneo, ladri di biciclette in corso Giolitti. Due denunce per ubriachezza e ricettazione

Nella serata di ieri, venerdì 3 novembre, una Volante della Polizia di Stato interveniva in corso Giolitti a Cuneo, nei pressi del liceo classico, in quanto veniva segnalata la presenza di un soggetto che, dopo averla asportata da una rastrelliera alla quale era assicurata con un lucchetto, si allontanava con una bicicletta “Graziella” diretto in piazza Europa.

Proprio nella vicina piazza la pattuglia rintracciava due soggetti extracomunitari, di cui uno verosimilmente corrispondente alla persona da ricercare, a bordo di una bicicletta la cui descrizione coincideva con quella asportata poco prima. Sentito in merito al possesso della stessa, l’uomo riferiva di averla appena acquistata da un uomo pakistano per il corrispettivo di 20 euro.

Considerate anche le condizioni alterate dei due, verosimilmente dovute all’abuso di sostanze alcoliche, gli uomini della Volante provvedevano ad accompagnare gli stessi in Questura per ulteriori accertamenti, al termine dei quali venivano entrambi segnalati alla competente autorità per la contestazione del reato di ubriachezza e della relativa sanzione amministrativa.

Le verifiche effettuate dagli operatori della volante consentivano invece di appurare che l’uomo trovato in possesso della bicicletta rubata non era effettivamente l’autore del furto, poiché indossava un capo di abbigliamento diverso da quello segnalato dalla persona che aveva segnalato il fatto.

Il medesimo, un cittadino straniero classe 1996, veniva ugualmente denunciato, in stato di libertà, per il reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di cose provento di furto.

Dopo aver ultimato gli atti l’extracomunitario veniva fatto uscire dalla Questura e una volta in strada dava in escandescenze rendendo necessario l’intervento di personale medico del 118, che provvedeva a trasportarlo al pronto soccorso per le cure del caso.