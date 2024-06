Maltempo, situazione critica in Valle Gesso: attivato il C.o.c. a Valdieri, rilascio controllato dalla diga di Entracque

La pioggia non molla e in Valle Gesso la situazione si fa critica. Come previsto dall'Arpa, permane anche nella giornata di oggi l'allerta gialla per rischio idrogeologico con “piogge diffuse e persistenti sul settori occidentale e meridionale del Piemonte, localmente anche a carattere di rovescio e temporale con picchi forti“ a cui si aggiunge “ventilazione sostenuta a ridosso dei rilievi meridionali”.

Dopo aver chiuso la strada verso Regione Terme, il comune di Valdieri - che ha attivato il C.o.c. (Centro Operativo Comunale) - ha chiuso anche la provinciale in corrispondenza della frazione Sant'Anna di Valdieri a causa di un cedimento del manto stradale che ha provocato una voragine. È stata avvisato la Provincia per la chiusura della strada e la messa in sicurezza del tratto. Dal Comune invitano coloro che transitano nella Alta Valle di percorrere la strada che attraversa il concentrico della frazione, bypassando l'area critica.

Il sindaco Guido Giordana, con la squadra tecnica e gli operai, è sul posto per il continuo monitoraggio: “Stiamo risalendo in zona Terme per monitorare la zona di pericolo. Andremo oltre il guado per capire se le persone rimaste, poche unità, hanno bisogno di qualcosa. È stato anche mobilitato il soccorso alpino e si sta valutando l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per andare a prendere gli escursionisti bloccati nei rifugi. Sono tutti in condizioni in sicurezza, ma si registra vento forte, pioggia freddo e maltempo. Qui continua a piovere, speriamo che la situazione migliori nel pomeriggio”.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati dunque coinvolti nelle attività del Centro Operativo Comunale attivato a Valdieri: "Al momento tutti i rifugi in quota sono isolati. È stato chiesto alle persone presenti di restare presso le strutture in attesa di verificare le condizioni dei corsi d'acqua e la percorribilità dei sentieri. Non risultano situazioni di criticità per cui si attenderà un miglioramento del tempo per valutare eventuali evacuazioni tramite mezzo aereo".

Intorno a mezzogiorno è previsto anche il rilascio controllato di acqua dalla diga Enel di Entracque. Spiega il sindaco di Valdieri Giordana: “Suonerà la sirena della diga, ma invitiamo gli abitanti a non preoccuparsi. Si tratta di un'operazione svolta in totale sicurezza per abbassare il livello dell'acqua. Svuoteranno poca per volta per non creare disagi”.

“Finora ha trattenuto tutto cosa è arrivato, anche pompando a monte nella diga del Chiotas – aggiunge il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino -. Quando si riempie non trattiene più e lascia defluire quello che arriva, restando però sempre piena. L'acqua verrà rilasciata da sotto, ossia dello scarico di fondo dal piede diga, a livello del torrente”.

Si segnala anche la chiusura della strada per San Giacomo di Entracque, all'altezza del Ponte delle Rovine, emessa dalla Provincia di Cuneo in data odierna. Non sarà possibile per i veicoli, raggiungere il paese di Entracque dalla frazione di San Giacomo fino al termine delle precipitazioni e al ripristino della sicurezza sulla Strada Provinciale 301.