Borgo San Dalmazzo WOW con il salone dello sport e della cultura outdoor

Quella appena conclusasi è stata un’edizione dello Winter Outdoor Weekend sopra le aspettative! Il salone dedicato alle discipline sportive outdoor, organizzato dall’Ente Fiera Fredda, con il grande apporto di Massi Sport ed il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, è arrivato a spegnere la sua seconda candelina, suscitando il vivo interesse di appassionati ed istituzioni!

Dal 3 al 5 novembre il calendario di WOW 2023 è stato fitto di appuntamenti, fra cui tante belle novità. Prima fra tutte, il talk Neve e Campioni, organizzato in collaborazione con ATL del Cuneese, che ha visto salire sul palco dell’auditorium campionesse e campioni che rappresentano in maniera eccelsa le belle montagne del territorio. Stefania Belmondo, Marta Bassino, Katia Tomatis e Michele Biglione hanno dialogato, davanti ad un tutto esaurito di oltre 200 posti, con Paolo De Chiesa. Presenti autorità ed istituzioni, fra le quali ricordiamo la padrona di casa, Sindaca della Città di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, l’On. Chiara Ghibaudo ed il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Spazio alla competizione sui sentieri di montagna

Con partenza e arrivo a Palazzo Bertello

Grandissimo successo per il Saben Wild Trail, competizione molto impegnativa di trail running che ha proposto agli atleti due percorsi, il più breve di 17km che ha seguito il noto e apprezzatissimo itinerario del “giro delle meridiane” ed il più lungo ed impegnativo percorso da 29km che, con 1750m di dislivello, ha portato gli atleti in cima al monte Saben. Il trail si è svolto a coppie, ed ha visto una partecipazione di ben 160 atleti, 80 coppie equamente suddivise fra tracciato lungo e tracciato corto.

Risultati: Ad aggiudicarsi la 17km sono state le coppie: Romano-Forneris, categoria Men in 1 ora e 14 minuti; Barale-Bertola, categoria Women in 2 ore e 15 minuti; Giovine-Maglialdi per la categoria Mista in 1 ora e 37 minuti. La lunga da 29km ha visto sul gradino più alto del podio le coppie: Goglino-Dutto, categoria Men in 3 ore e 15 minuti; Dematteis-Dematteis, categoria Women in 3 ore e 38 minuti; Benzi-Xhelali, categoria Mista in 3 ore e 39 minuti.

"Questa prima edizione del Saben Wild Trail - ha dichiarato Marco Goglino, di ESP, organizzatore della competizione - è riuscita a sorprendere in positivo davvero tutti. In primo luogo noi organizzatori, che abbiamo visto con piacere il tutto esaurito dei pettorali di gara e, importantissimo, un affezionato coinvolgimento dei volontari. Poi gli atleti, che hanno davvero apprezzato il percorso ed hanno dato, con il loro impegno ed i loro sorrisi, una chiara dimostrazione di quanto sia bello correre in montagna!"

Food and Drink

Nella cucina di Palazzo Bertello si sono avvicendati i rappresentanti dei tredici rifugi coinvolti nell’organizzazione e nella preparazione del menu proposto! L’area food si è dimostrata un punto di ritrovo molto apprezzato sia dagli avventori che dagli addetti ai lavori dei brand e