Cantiere aperto a Valmala di Busca: si lavora a parcheggi, aree pedonali e viabilità

Si sta lavorando alle aree pedonali, parcheggi e viabilità sui piazzali adiacenti al santuario di Valmala. L’intervento, a cura dell’ufficio tecnico comunale, incominciato ad inizio anno era stato interrotto in estate per consentire l’afflusso dei turisti e dei pellegrini. Ora i cantieri sono di nuovo operativi e riguardano più fronti.

Si lavora anche al piazzale compreso tra le Sette Fontane e l’area verde antistante il santuario: qui nella scorsa primavera erano stati posati gli impianti sottoterra di illuminazione e cavidotti per rete elettrica e telefonica, gli scarichi, la rete dell’acquedotto. Ora sempre con la “terra solida” si stanno pavimentando le superfici pedonali, in colore ocra, e le superfici destinate a parcheggio, in colore grigio chiaro/bianco. La strada che comprende anche una nuova rotatoria è stata pavimentata con nuovo tappeto in asfalto.