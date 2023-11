Commemorazione per i caduti di tutte le guerre a Magliano Alfieri

Si è svolta nella mattina di domenica 5 novembre la commemorazione dedicata ai Caduti presso il Parco della Rimembranza, spazio antistante la Chiesa di Santa Maria della Neve, che ospita il monumento ai maglianesi morti in tutte le guerre e il cippo che ricorda il giovane carabiniere Giovanni Cane trucidato dai nazifascisti.

Presenti il maresciallo maggiore Marco Caputo, comandante del presidio dei Carabinieri di Govone, la banda musicale “La Maglianese”, la Giunta Comunale al completo, il Gruppo Alpini con il capogruppo Mauro Cane, un folto Gruppo Scout e numerosi cittadini.

L’intervento della sindaca Giacomina Pellerino si è focalizzato sulla Pace, oggi più che mai in pericolo. In un passaggio ha espresso il suo dispiacere per ciò che accade nel mondo e una speranza:

“Come cittadina del mondo ho voluto condividere una profonda preoccupazione per il panorama di guerra che si sta delineando di giorno in giorno, e inoltre lo sconforto, per il costante rifiuto al dialogo da una parte e dall’altra. In questa che sta diventando una terribile escalation, più che un messaggio lancio una raccomandazione: 'Restiamo umani'. La stessa che ripeteva Vittorio Arrigoni, giornalista e attivista brutalmente ucciso nella striscia di Gaza”.

Oltre alla commemorazione si è celebrata la Santa Messa in memoria di tutti i caduti.

Sul cippo che ricorda Giovanni Cane sono incise parole forti, che colgono il senso di quel momento storico. “Queste zolle hanno bevuto il sangue generoso / trucidato dagli sbirri fascisti”. Rimangono un monito affinché non ritornino più tempi di così difficile convivenza civile.

Sempre sul colle di Santa Maria, a pochi metri dal cippo, nel 1997 fu inaugurata la chiesetta ortodossa dedicata a Santa Anastasia, costruita con legno delle foreste del Volga.

Un messaggio anche questo di pacifica comunità fra i popoli.