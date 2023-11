Domani a Vicoforte la seconda serata degli "Stati generali" per ascoltare cittadini e associazioni

Si terrà domani, martedì 7 novembre, nella Confraternita dei Battuti di Vicoforte, la seconda serata degli Stati Generali promossi dalla Giunta comunale.

"La programmazione triennale che stiamo predisponendo - dichiara il sindaco Gian Pietro Gasco - tiene ovviamente conto del programma di mandato presentato nel corso della campagna elettorale ed approvato dal Consiglio comunale. Le previsioni saranno arricchite dai suggerimenti ricevuti dai cittadini in queste riunioni e dalle valutazioni e proposte che formuleranno le Commissioni consiliari."

Il 26 ottobre erano state ascoltate le richieste e le osservazioni di associazioni, di imprenditori e di privati cittadini che ora riceveranno le risposte e le valutazioni effettuate dalla Giunta stessa.

Il percorso di valutazione sarà poi completato dalle Commissioni Consiliari Permanenti convocate in seduta congiunta per venerdì 10 novembre per esaminare le proposte pervenute, nell’ambito delle valutazioni da effettuare per provvedere alla redazione della Nota di aggiornamento al Documento di Programmazione triennale 2024-2026 che sarà oggetto di prossima approvazione.