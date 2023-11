Pian Munè di Paesana: è scesa la prima neve sulle piste

Cambio d’abito iniziato per la stazione sciistica di Pian Munè che nel week end ha visto imbiancate per la prima volta, da una spolverata, le sue piste da discesa.



Pian munè, che ormai da 11 anni offre servizi turistici outdoor tutto l’anno, dal mese di dicembre diventa anche Stazione Sciistica e con i suoi 16 km di piste vanta un piccolo comprensorio per appassionati, atleti e famiglie, completo di ogni attività sulla neve.



Piste per esperti ma anche campi scuola per principianti.



Un noleggio attrezzatura da sci, snowboard, ciaspole e ski alp a cura di Isaia Sport di Paesana e lezioni di sci a cura de I maestri di Pian Munè (contatto tel.3489519106 – lezioni@pianmune.it



Con le tariffe invariate rispetto alla stagione sciistica dell’anno passato, i prezzi rimangono i seguenti:



GIORNALIERO FESTIVO: 23 euro



RAGAZZI: 18 euro



BABY: 15 euro



TAPIS ROULANT: 15 euro



Per avere il prezzo migliore, dal 2018 è possibile acquistare on line il proprio skipass, per risparmiare ed evitare le code in cassa. Il sito per l’acquisto on line è skipass.pianmune.it, con un’assistenza garantita per chi ne avesse bisogno al numero di telefono 328 6925406.



Non ci resta che aspettare dicembre e le prossime nevicate facendoci trovare pronti ad affrontare una nuova stagione sciistica di divertimento!