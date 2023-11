Meno debito e più educazione finanziaria. Intervista al prof. Beppe Ghisolfi

1. Tutti parlano di educazione finanziaria. È soddisfatto? Lei è stato il primo a spiegarla trent’anni fa.

In effetti anche alla Giornata del risparmio tutti i relatori (Profumo, Patuelli, Visco e Giorgetti) hanno sottolineato l’importanza dell’educazione finanziaria. I media mi chiamano “il pioniere“ perché quando ne parlavo io mi scambiavano per un marziano.

Comunque sono soddisfatto, anche se la materia non fa ancora parte dei programmi scolastici come disciplina autonoma ma verrà insegnata nell’ambito dell’educazione civica.

2.Cosa pensa del governo Meloni ?

La Meloni è bravissima nel comunicare. Purtroppo il debito pubblico le lascia spazi ridotti ma lei è indubbiamente capace. Non così posso dire di alcuni componenti la sua squadra .



3.La vedremo sabato a Cervere per la Fiera del porro ?

Assolutamente no. Non sono in sintonia con l’attuale sindaco. Ma auguro grande successo alla manifestazione e a tutti coloro che lavorano per far conoscere Cervere e i suoi porri nel mondo.