Sabato 11 e domenica 12 aprile “Il Tempo Ricamato”: mostra, laboratori, teatro e incontri a Saluzzo

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il Monastero della Stella ospita “Il Tempo Ricamato”, un evento che celebra i 20 anni dell’associazione I Passatempi di Griselda, all’interno della rassegna Start Saluzzo. Mostra, laboratori, incontri e teatro saranno gli ingredienti della kermesse, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Dicono i promotori: « Un’occasione per riscoprire il valore del fare con le mani, tra tradizione e contemporaneità».

Si parte sabato 11 aprile con l’inaugurazione della mostra, dalle 16,30 alle 18. L’indomani, domenica 12, apertura continuativa dell’esposizione dalle 10 alle 18,30.

Durante la giornata, il pubblico può partecipare inoltre a diverse attività, pensate per tutte le età: al mattino, dalle 10,30 alle 12, “Crea il tuo portachiavi” è dedicato ai più piccoli; nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 17, un doppio laboratorio per adulti guida gli iscritti alla creazione di un segnalibro, con tecniche differenziate, per principianti ed esperti.

“Il Tempo Ricamato” apre anche alla riflessione: dalle 10,45 alle 12 è in programma la conferenza “Mani in movimento, mente in equilibrio”, dedicata al valore delle attività manuali nella concentrazione e nella gestione delle emozioni, a cura della psicologa Petra Senesi. Alle 11,15 è possibile assistere a una dimostrazione di lavorazione al tombolo.

A chiudere la giornata, alle 17,30, lo spettacolo teatrale “Teresa, la sarta che voleva ricucire il firmamento”, a cura di Casa degli Alfieri di Asti, che porta in scena un evocativo racconto legato al mondo del cucito e della memoria.

Le prenotazioni ai laboratori e allo spettacolo sono disponibili, fino ad esaurimento, sul sito www.monasterodellastella.it