Ultimi giorni di festa a Bra: il Luna Park della Rocca saluta la città dopo il successo di Pasqua

Dopo il grande successo registrato durante Pasqua e Pasquetta, entra nel vivo l’ultima settimana del Luna Park della Rocca a Bra. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha confermato il suo forte richiamo su famiglie, giovani e visitatori, trasformando piazza Spreitenbach in un centro di divertimento e socialità.

Ora è tempo degli ultimi giri: il parco resterà aperto fino a sabato 12 aprile, offrendo ancora qualche giorno per vivere la magia delle giostre.

Un’edizione di successo tra tradizione e novità

L’edizione 2026 si chiude con numeri importanti e una partecipazione costante, segno di un evento che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Grande protagonista di quest’anno è stata la novità:

● “Jumanji”, il parco avventura mobile tra i più grandi della provincia

Un’attrazione che ha conquistato il pubblico più dinamico, affiancandosi ai grandi classici del Luna Park:

● Galaxy 360

● B-52

● El Horror

● Brucomela

● Tagadà

● Autoscontro

● giostre per bambini

Ultima occasione per famiglie e ragazzi

Con l’avvicinarsi della chiusura, questi giorni rappresentano l’occasione ideale per chi non è ancora riuscito a partecipare o per chi vuole tornare a vivere ancora qualche momento di svago.

Il Luna Park continua a offrire:

● intrattenimento per tutte le età

● un ambiente festoso e colorato

● un punto di ritrovo per la città

Un appuntamento simbolo della primavera braidese

Nel corso degli anni, il Luna Park della Rocca è diventato una presenza fissa nel calendario di Bra, capace di unire generazioni diverse sotto il segno del divertimento.

Anche questa edizione ha confermato il valore dell’iniziativa, contribuendo ad animare la città con luci, musica e sorrisi.

Il conto alla rovescia è iniziato

Mancano pochi giorni alla chiusura: fino al 12 aprile ci sarà ancora tempo per salire sulle giostre, provare l’adrenalina delle attrazioni e vivere l’atmosfera unica del Luna Park.

Poi le luci si spegneranno, lasciando spazio all’attesa per il prossimo anno.

Informazioni utili

📍 Piazza Spreitenbach – Bra

📅 Fino al 12 aprile

📞 Tel. 333 7227283

📱 Instagram: @lunapark_bra