Rivolta nel carcere di Cuneo: due detenuti si ribellano e sfasciano la sezione con le gambe di un tavolo

Un'ennesima denuncia da parte dell'OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, relativa ad una rivolta avvenuta nel carcere di Cuneo, da settimane al centro delle cronache per le indagini a carico di 23 agenti di polizia accusati di tortura, lesioni e abuso di autorità su sette denuti.

Episodi avvenuti tra il 2021 e il 2023, sui quali si sta cercando di fare chiarezza. Solo ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo Daniela Rita Tornesi ha fissato per la prossima settimana l’incidente probatorio dei cinque detenuti. Al momento tutti gli agenti indagati sono regolarmente in servizio e nessuno è sottoposto a misura cautelare.

Nel frattempo, nella quotidianità del carcere, OSAPP tiene alta l'attenzione su quello che avviene all'interno e sugli episodi che vedono gli agenti vittime di aggressioni da parte dei detenuti.

Dopo l'episodio del 31 ottobre, quando un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito al volto da un detenuto, l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria segnala una ltro caso, avvenuto a poche ore di distanza.

Esattamente lo scorso 1° novembre, quando due detenuti, stando alla ricostruzione dei fatti da parte del Sindacato, si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle dopo un colloquio con la Sorveglianza Generale. Ciò che è iniziato come un atto di insubordinazione si è trasformato in una violenta rivolta all’interno della sezione.

Dopo aver ignorato gli ordini di rientrare nelle celle, i due detenuti hanno iniziato a distruggere la sezione del carcere. Hanno smontato un tavolo di legno per creare armi rudimentali e hanno utilizzato queste armi per devastare l’intero corridoio, distruggendo pannelli, supporti del soffitto e telecamere di sorveglianza.

Nel frattempo, hanno lanciato pezzi di tavolo e pentole contro il Personale di Polizia Penitenziaria che cercava di ripristinare l’ordine. Uno dei detenuti ha tentato di rompere il vetro del box agenti con un pezzo di legno, colpendolo ripetutamente con violenza.

L’altro detenuto ha sbattuto violentemente il bidone dell’immondizia sempre contro il vetro del box. Nonostante l’aggressività della situazione, il Personale di Polizia Penitenziaria ha dimostrato grande professionalità e determinazione nel ripristinare l’ordine e riportare la calma nella sezione. Solo alle 19:30 i detenuti hanno fatto rientro nelle proprie celle, mettendo fine alla rivolta.