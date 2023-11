A Mondovì per Natale tornano i "Babbo Bikers" a sostegno della pediatria

Anche quest'anno a Mondovì Babbo Natale non arriverà sulla slitta, ma in sella a tantissime Harley Davidson.

Torna, in una veste rinnovata, l'appuntamento solidale che era stato promosso dal Gruppo Alta Val Tanaro e Bormida on the road per la pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis.

L'idea, nata grazie al cuore grande di Marco e Angela che, alcuni anni fa, proprio nel periodo nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan, ricoverato in pediatria, quest'anno si amplia grazie al gruppo che si è costituito come associazione "Bikers for a dream onlus".

Domenica 10 dicembre Babbi Natale in motocicletta invaderanno corso Statuto, regalando sorrisi e intrattenimento.

"Quest'anno prenderanno parte all'evento anche club Vespa e dei maggiolini - spiegano dal direttivo - In programma un flash mob con oltre 150 bambini, nella piazzetta di fronte al comune, un dj e personaggi in costume che si caleranno dal tetto del municipio distribuendo caramelle ai bambini; saranno presenti anche gli sbandieratori di Alba".

Gli eventi si svolgeranno dalle 10 alle 14 quando i Babbi natale raggiungeranno, come da tradizione, il cortile dell'ospedale per consegnare alla dottoressa Patrizia Fusco, un assegno simbolico con le donazioni raccolte a sostegno della pediatria di Mondovì e giocattoli.

Durante la manifestazione sarà possibile offrire il proprio contributo presso un apposito stand che verrà allestito in corso Statuto. In caso di maltempo l'evento si terrà domenica 17 dicembre. L'evento è aperto a tutti i motociclisti e a tutte le tipologie di moto, per chi volesse partecipare e avere informazioni è possibile contattare il 3473201660 (Marco).