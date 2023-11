Assolto un detenuto di Saluzzo accusato da due agenti penitenziari: li denuncia per calunnia

Nel marzo 2021 un detenuto del carcere di Saluzzo di origini sudamericane, S.B., era stato denunciato e processato in tribunale a Cuneo per resistenza a pubblico ufficiale. Persona offesa in quel procedimento erano due agenti di Polizia Penitenziaria che quel pomeriggio, era il novembre 2018, erano state chiamate ad intervenire a seguito di una rissa tra detenuti scoppiata in una delle sezioni.

L’ accusa rivolta a S.B. era quelle di averli minacciati, brandendo una lametta dall’interno della sua cella. Quanto accaduto venne relazionato dagli agenti e questo richiamo comportò per il detenuto una sanzione disciplinare di 3 giorni di isolamento.

S.B., che non prese parte alla rissa e che in quel momento stava rientrando in sezione dalla doccia, nel corso del processo ha sempre negato ogni addebito: “Non è vero che avevo una lametta in mano – aveva dichiarato -. I filmati della videocamera posta davanti alla mia cella lo possono confermare. Stavo solo gesticolando. Sono stati loro a tirarmi degli stracci in faccia che erano appoggiati alle sbarre".

Il giudice Emanuela Dufour, dopo aver visionato il filmato in aula, assolse il detenuto con formula piena per insussistenza del fatto.

Dopo essere stato scagionato S.B denunciò i due agenti per calunnia, che successivamente furono rinviati a giudizio in tribunale a Cuneo. Il detenuto, costituitosi parte civile, sostiene che i poliziotti lo avrebbero accusato falsamente di resistenza a pubblico ufficiale. Per uno di loro, che aveva scelto di essere giudicato in abbreviato, il procedimento si era chiuso con una sentenza di assoluzione piena; per l’altro invece, che ha optato per il rito ordinario, il procedimento è ancora in corso di fronte al giudice Elisabetta Menardi.

Nei giorni scorsi, in tribunale sono stati ascoltati alcuni agenti che quel giorno erano intervenuti nella sezione del carcere. Tra loro anche l’imputato, che ha confermato di aver visto gesticolare S.B. aggiungendo che però non era sua intenzione colpevolizzare il detenuto di qualcosa che non avesse commesso: “Quando lo abbiamo chiuso in cella -ha spiegato – ha iniziato ad agitarsi. In una situazione di emergenza la prima cosa da fare. Era un periodo difficile per tutti e la convivenza era difficile sia per i detenuti che per chi lavorava. Lui continuava ad agitarsi e abbiamo dovuto chiudere il blindo a fatica perché aveva messo degli stracci sopra. Ho chiuso anche lo spioncino, per evitare il lancio di oggetti perché tirano di tutto: dall’olio caldo al fornellino acceso, bastoni, pentole piene e caffettiere”.

Quanto alla lametta, l’agente ha riferito di aver visto un collega fare un veloce gesto come se volesse afferrare qualcosa: “Ho dedotto fosse una lama -ha spiegato -. Il mio collega mi aveva detto di avergliela tolta dalle mani, ma non so in quale momento. Era una situazione molto concitata”.

Il 9 gennaio la discussione del processo.