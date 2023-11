Una perizia sulle intercettazioni nel processo all’operaio roerino accusato di terrorismo internazionale

L'iman albanese è stato condannato a 17 anni di carcere per aver inviato decine di combattenti in Siria (Foto di Daniel Stuben. Da Unsplash)

Nuovo rinvio, dopo l’udienza del 6 novembre scorso, nel processo che presso il Tribunale di Bari vede un operaio di origine albanese da tempo residente a Montà d’Alba chiamato a rispondere di attività con finalità di terrorismo internazionale e apologia del terrorismo.

L’uomo, Y. M., nato a Durazzo nel 1990, era stato rinviato a giudizio insieme a L. R., classe 1994. Entrambi sono a processo nel procedimento con rito abbreviato condizionato incardinato davanti alla prima sezione penale del tribunale pugliese dopo che il pubblico ministero Domenico Minardi aveva chiesto per loro il giudizio immediato.

La vicenda risale al marzo 2022, quando i due uomini risultarono tra i quattro soggetti, tutti cittadini albanesi, destinatari di altrettante misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’operazione battezzata "Soldato invisibile", condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia pugliese e dalle Digos di Bari e Cuneo col sequestro di numerosi documenti e materiali.

Gli arresti erano motivati dall’accusa di aver raccolto e inviato in Albania somme di denaro servite a finanziare le attività terroristiche di un imam già condannato e da tempo in carcere in quanto ritenuto un agitatore dell’Isis.

A distanza di alcuni mesi per uno dei quattro soggetti veniva disposta l’archiviazione, mentre un secondo indagato sceglieva il rito ordinario. L’operaio residente nel Roero optava invece per il giudizio abbreviato, così come il quarto e ultimo indagato. Secondo l’accusa proprio Y. M. è ritenuto il promotore della raccolta di denaro in favore dell’Imam, I soldi raccolti erano stati trasferiti in Albania attraverso canali non tracciabili. L’uomo è accusato anche di apologia del terrorismo per aver diffuso un video sull’arresto di 40 sospetti accusati all’Isis.

L’udienza del 6 novembre avrebbe dovuto prevedere le repliche delle difese dopo che il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi per il primo soggetto e a 3 anni e un mese per il secondo.

Senonché le difese – a patrocinare Y. M. sono l’avvocato albese Roberto Ponzio e il collega barese Salvatore Tommasino, mentre L. R. è rappresentato dall’avvocato Giuseppe Benvestito del foro di Bari – hanno appreso che nel procedimento con rito ordinario a carico di un terzo soggetto è stata disposta una perizia sulle intercettazioni telefoniche a carico dell’imputato.

Da qui l’istanza presentata dai difensori e accolta dal Gup che ha rinviato il processo al prossimo 11 dicembre.

"Nel corso del lungo interrogatorio subito – spiega ora l’avvocato difensore Roberto Ponzio – il nostro assistito ha contestato con fermezza di aver perseguito finalità terroristiche. Ha fornito dettagliata spiegazione al contenuto delle intercettazioni e ottenuto la revoca degli arresti domiciliari. La raccolta di denaro da lui promossa aveva mera finalità umanitaria e solidaristica ed era di modica entità".