"Il Marchese del Grillo" al Teatro Colosseo con Max Giusti nel ruolo che fu di Alberto Sordi [VIDEO]

Max Giusti mattatore a teatro in uno dei ruoli più iconici di Alberto Sordi. Lo showman e conduttore televisivo sarà infatti protagonista del "Marchese del Grillo", in scena al Teatro Colosseo di Torino sabato 18 e domenica 19 novembre [clicca qui per acquistare i biglietti]. Non si tratta della trasposizione sul palco del celebre film di Monicelli, ma un suo riadattamento in musical firmato da Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi. "Il pubblico ritroverà l'atmosfera del film, ma la storia è un po' differente", spiega l'attore.

La regia è di Massimo Romeo Piparo, la produzione è del Sistina di Roma. A Torino arriva dopo aver fatto il pieno di pubblico e complimenti, culminati in ripetuti sold out. Quella che lo stesso Giusti ha definito "la più comica tra le commedie musicali" è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce, le ricche scenografie di Teresa Caruso e con un grande cast di oltre 30 artisti.

"Il Marchese del Grillo" è un omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all'italiana che riporta sulla scena e all'affetto del pubblico uno dei personaggi più amati e radicati nella storia della Città Eterna: il Marchese Onofrio del Grillo, nobile carismatico, irrimediabilmente ozioso e dispettoso, impudico e sfrontato, farà sorridere e riflettere con la sua maschera dolce amara.

"Questa storia", spiega il regista Massimo Romeo Piparo, "illumina Roma in un momento molto particolare della propria storia contemporanea. La schietta filosofia di vita di Onofrio del Grillo pervade l’intera Commedia di rimandi attualissimi e tremendamente affini con la realtà a cui tutti i romani devono quotidianamente fare fronte: Giustizia corrotta, una Chiesa in bilico tra il debole potere spirituale e il più ammaliante potere temporale, il tremendo dilemma dell’essere e dell’apparire, il dramma dei più poveri contrapposto al cinismo dei potenti; tutti argomenti che sembrerebbero fotografare l’attuale sistema-Italia e ancor più l’inesorabile declino di Roma Capitale, ma che invece sono scaturiti quasi mezzo secolo addietro dalla felice intuizione di grandi Maestri della Commedia italiana della seconda metà del ‘900. Il 'Marchese del Grillo', quindi, si appresta a diventare lo spettacolo giusto al momento giusto e nel luogo giusto; travolgerà il pubblico con fragorose risate e amare riflessioni in un perfetto mix tragicomico scandito da battute e aforismi indimenticabili”.

IL MARCHESE DEL GRILLO

con Max Giusti/ Il Marchese del Grillo

Giulio Farnese/ Zio Prete

Alessandro La Ginestra/ Servitore Ricciotto

Monica Guazzini/ Marchesa madre

Tonino Tosto/ Papa Pio VII

Carlotta Tommasi/ Madre di Faustina-Moglie di Gasperino

Ilaria Fioravanti/ Genuflessa

Gerry Gherardi/ Aronne Piperno-Commissario

Roberto Attias/ L’amministratore

Emanuela Puleo/ Olimpià

Francesco Miniaci/ Capitano Blanchard-Guardia Svizzera

Sebastiano Lo Casto/ Streghetta-Ensemble

Ambra Cianfoni/ Camilla

Giacomo Genova/ Rambaldo-Il Graduato-Il Giudice

Gloria Rossi/ Faustina-Ensemble

Denis Scoppetta/ Castrato-Assistente del Papa-Ensemble

Sergio Spurio/ L’oste

Ilaria Ferrari/ La figlia di Gasperino-Cameriera

Alessandro Lo Piccolo/ Il cameriere in polpe

Rocco Stifani/ Marcuccio-Ensemble

