A Cervere inaugurate la Fiera del Porro e la nuova piazza dedicata a Don Carlo Cavallo

Il sindaco di Cervere Corrado Marchisio ha svelato il nome della piazza dove è sorto il nuovissimo Pala Porro di Cervere destinato ad ospitare la 44a edizione della Fiera del Porro, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Amici di Cervere con la collaborazione del Comune e del Consorzio Produttori.

Si chiamerà piazza Don Carlo Cavallo in onore del parroco deceduto sette anni fa e si trova accanto agli impianti sportivi cerveresi.

Nuovi spazi e nuove opportunità, insomma, per una Fiera che cambia volto per esaltare una volta di più la propria anima e la proprio riconosciuta identità. Il baricentro della Fiera non cambia, mentre a cambiare è l’accoglienza che sarà possibile offrire alle decine di migliaia di visitatori che verranno a vivere questo grande evento. Questi i luoghi nei quali si concentrano gli appuntamenti principali dell’edizione 2024.

Il Mercato del Porro attivo fino al prossimo 26 novembre permetterà di acquistare il Porro Cervere direttamente dai produttori. Al fianco del Porro Cervere è possibile acquistare anche altri prodotti “km zero” frutto delle eccellenze della vallata cerverese.

Durante l’inaugurazione condotta sul palco dallo stesso sindaco Corrado Marchisio e dalla cantante Sonia De Castelli sono stati premiati alcuni produttori ed è stato consegnato il “Porro d’Oro” a Giampiero Vivalda titolare e chef del ristorante Antica Corona Reale.

Per tutte le info sul programma della Fiera del porro consultare il sito:

https://www.fieradelporrocervere.it/