Convegni studio di Bio-Esperia per coltivare in Modo Naturale con Successo

La viticoltura e la frutticoltura, sono tra i settori agricoli più importanti in Italia, stanno attraversando una vera e propria rivoluzione dovuta a cambiamenti importanti nel settore dei mezzi tecnici e del mercato. Bio-Esperia è impegnata nella promozione di pratiche agricole eco-compatibili e protocolli di coltivazione e presenterà<s> </s>i protocolli BioDea per le coltivazioni in arboree durante gli eventi del

9 novembre 2023 ore 15 presso Albergo Dell’Agenzia a Pollenzo (appuntamento organizzato in collaborazione con Slow Food Italia)

Coltivare in modo naturale e sostenibile per un vino buono pulito e giusto

10 Novembre 2023 ore 10 presso la Sala Consigliare a Cavour

"Coltivare in modo naturale e sostenibile rispettando l’ambiente

Gli eventi inizieranno con gli interventi di

Mario Braga – Pres. Naz. dei periti e laureati Agrari

Giovanni Contona – Pres. Reg. dei periti e laureati Agrotecnici

Davide Mondino – Incaricato dal Pres. Naz. dei dott. Agronomi e forestali

All’oggi non esiste altro prodotto al mondo che abbia tanta ricerca applicata come il Distillato Di Legno Biodea. In questi anni sono ben 17 le ricerca pubblicate su riviste scientifiche internazionali redatte dai più prestigiosi ricercatori nazionali che interverranno nei 2 convegni

il prof. Roberto Cardelli e dott. Roberto Becagli dell’Università di Pisa

il prof. Stefano Loppi dell’Università di Siena

Massimo Basaglia tecnico agronomo della cooperativa AnaConerpo di Reggio Emilia

Francesco Barbagli, Fondatore e Presidente di Bio-Esperia nonché scopritore del Distillato di Legno BioDea.

A Pollenzo, per riportare le loro esperienze in campo, interverranno anche i Vignaioli

Chiara Boschis – Az. E. Pira e Figli – Barolo

Maurizio Tamellini – Az. La Contarina (prod. anche di olio) – Illasi (VR)

Luca Sanjust – Az. Petrolo – Bucine (AR)

Da alcuni anni, Bio Esperia è partner di Slow Food: la collaborazione, iniziata nell’ambito dell’olivicoltura, si estende oggi alla viticoltura (nel solco del progetto della Slow Wine Coalition). Per questo motivo, l’incontro di Pollenzo potrà contare sulla partecipazione del Professor Francesco Sottile, membro del Cda di Slow Food, e Giancarlo Gariglio, coordinatore della Slow Wine Coalition.

Il professor Sottile parteciperà anche all’appuntamento di Cavour, dove interverrà anche la Referente dei Produttori del Presidio Slow Food delle antiche varietà di mele piemontesi, Federica Quattroccolo.

In entrambe gli incontri, seguirà una tavola rotonda dove i ricercatori saranno a disposizione per rispondere alle domande poste dagli intervenuti.

Per partecipare all’evento in presenza o in tele collegamento per il riconoscimento dei CFP per i periti e laureati agrari e agrotecnici e per i dottori agronomi e forestali è necessario iscriversi gratuitamente a:

Per Pollenzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-coltivare-in-modo-naturale-e-sostenibile-per-un-vino-buono-pulito-e-giusto-740028514207?aff=ehometext&keep_tld=1

Per Cavour: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-convegno-coltivare-in-modo-naturale-e-sostenibile-rispettando-lambiente-740739460667?aff=oddtdtcreator

È possibile seguire gli eventi in diretta anche sul canale Facebook di BioDea