A Cossano Belbo ripulite le sponde del Rio Vassa dal Gruppo di Protezione Civile

Il tratto terminale del Rio Vassa e l'area circostante il cimitero di Cossano Belbo, assai ricche di vegetazione, sono state messe in sicurezza dalla Protezione Civile di Cossano nelle giornate di sabato 7 e 14 ottobre.

"Dalle piante abbattute si potrà ricavare cippato di legno vergine, impiegato in abitazioni e nell'industria locale" afferma Valter Dotta della ditta Dotta Service di Cortemilia, che nell'occasione ha omaggiato il gruppo locale di un nuovo 'Carretto appendice', utile al trasporto di attrezzature.

L'anno in corso ha visto il gruppo raggiungere la quota di 15 volontari e l'insediamento di un nuovo presidente, Franco Noè, che succede ad Adriano Monti, alla guida della Protezione Civile cossatese per oltre 20 anni.

"Desidero ringraziare Adriano per l'ottimo lavoro svolto negli anni del suo mandato" ha affermato il neopresidente " anni in cui il gruppo si è adeguato alle esigenze delle norme in materia di protezione civile ed in cui si è dotato di attrezzature utili anche grazie al coinvolgimento dell'amministrazione locale e di aziende del territorio".

L'attività svolta nello scorso mese conclude le esercitazioni in campo dell'anno 2023, mentre continuano le attività di formazione per i volontari, nonché la turnazione presso il coordinamento provinciale di Fossano.

Per festeggiare un'annata intensa di impegni e di obiettivi raggiunti, la Protezione Civile di Cossano Belbo invita tutti alla consueta cena annuale, che si terrà sabato 18 novembre alle ore 20 presso il Salone Polifunzionale G. Cerruti di Piazza Calleri.

La cena di beneficenza ha l'obiettivo di raccogliere fondi utili all'acquisto di dotazioni per i volontari.

Info e prenotazioni ai numeri 393 28 23 264 333 95 51 197 346 14 76 475