Chiara Gribaudo alla Lear di Grugliasco: "Perché il Governo dei patrioti non tutela mai i lavoratori delle multinazionali straniere?"

"Ora - sottolinea ancora l'esponente del Partito Democratico - serve agire in fretta per evitare che a fine anno più di 300 dipendenti si trovino senza lavoro e senza cassa integrazione. Dal tavolo di confronto tra Governo e sindacati serve capire quali possibili investimenti e nuove produzioni possono essere portate in questo stabilimento per convertire le produzioni cessate, formare i lavoratori per nuove mansioni e salvaguardare i posti di lavoro. Purtroppo mi risulta che gli incontri in Regione Piemonte non hanno dato i risultati sperati ed è per questo che credo che di questa questione debba occuparsi direttamente i Ministri dell’Impresa e del Lavoro".