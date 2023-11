Auto finisce su conduttura del gas a Sant'Albano Stura sulla SP 43: strada chiusa al traffico

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 novembre, intorno alle 17,45 in frazione Dalmazzi nei pressi di Sant’Albano Stura, dove un’automobile è uscita di strada ribaltandosi finendo su una conduttura del gas.

Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 43, che da Sant’Albano Stura conduce a Magliano Alpi, che al momento è chiusa al traffico per permettere ai Vigili del fuoco, intervenuti da Cuneo con una squadra, di mettere in sicurezza la zona. Si sta attendendo anche l’arrivo dei tecnici del gas.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e un’ambulanza del 118. Non risulterebbero comunque persone ferite in modo grave.