Celebrata a Bra la tragica ricorrenza dell’attentato di Nassiriya

Si è svolta in piazza Carabinieri Caduti a Nassiriya e forze di pace operanti all’estero, a Bra, la cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime dell’attentato terroristico che vent’anni fa, il 12 novembre del 2003, devastò la base “Maestrale” a Nassiriya, in Iraq.



L’esplosione del camion cisterna davanti alla base militare italiana, costò la vita a ventotto persone tra civili e militari impegnati nella missione di pace “Antica Babilonia” in Iraq.



Tra le vittime ci furono diciannove italiani, di cui dodici carabinieri.