In Banca di Caraglio due incontri gratuiti per imparare ad usare il defibrillatore

Giovedì 23 novembre, alle 17.30, e sabato 2 dicembre, alle 9.30, presso la Sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio (piazza della Cooperazione, 1), l’istituto bancario organizza due incontri formativi dedicati alla parte teorica di certificazione sull’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). Ogni incontro, della durata di due ore, permetterà di accedere alle due ore di sessione pratica organizzate, in un periodo successivo, dalla Croce Rossa di Caraglio, ottenendo così la qualifica di Operatore abilitato al DAE. Il corso è organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Caraglio ed è gratuito, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0171/617151, sino ad esaurimento posti.

“Il nostro istituto sta investendo molto sulle politiche ESG (Environmental, Social, Governance, ovvero Ambientale, Sociale e di Governance, ndr) e sulla propria responsabilità sociale verso il territorio e ne sono un esempio l’installazione del defibrillatore in piazza della Cooperazione a Caraglio avvenuta quest’anno, e dei molti altri promossi in numerosi comuni del territorio dalla nostra Banca – racconta Livio Tomatis, presidente di Banca di Caraglio –. Ora che la cittadinanza ha a disposizione i DAE, ci è parso coerente offrire i giusti strumenti per poterli utilizzare in caso di necessità. Ringraziamo la Croce Rossa di Caraglio che ci accompagnerà in questo percorso finalizzato a potenziare la sicurezza di tutta la comunità”.