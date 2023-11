La rinnovata Caserma Carlo Alberto del Forte di Vinadio è pronta ad ospitare l'edizione 2023 del “Mercatino di Natale”

Sarà la Caserma Carlo Alberto ad ospitare la nuova edizione del “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio che si svolgerà sabato 25, dalle 14 alle 18, e domenica 26 novembre, dalle 10 alle 18. Gli ampi spazi da poco restaurati, scelti anche come set del docu-reality “La Caserma” in onda, dallo scorso 12 novembre, in prima serata su Rai2, saranno teatro della XIX edizione della manifestazione organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio. La rinnovata area di oltre 1.600 mq accoglierà i visitatori del mercatino al primo piano con un percorso di 120 bancarelle addobbato a festa per immergersi completamente nella tipica atmosfera natalizia. L’accessibilità sarà garantita anche alle persone con disabilità motoria grazie alla presenza di un ascensore che condurrà direttamente al cuore dell’evento.

Al Mercatino saranno esposti prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Grandi e piccini saranno, inoltre, accompagnati alla scoperta del Forte in veste invernale grazie a diverse coinvolgenti iniziative, come la possibilità di incontrare “Babbo e Mamma Natale” e i figuranti d’epoca della Guardia alla Frontiera degli anni ’40. E ancora, sarà possibile passeggiare in carrozza tra le mura e i cortili del Forte e pranzare in caserma con i piatti della tradizione locale. La domenica, dalle 11 alle 16.30, si potrà assistere a “Fiati al Forte”, cronache di una giornata militare musicate da un trio di fiati e breve visita guidata, al costo di 2 euro con prenotazione obbligatoria (partenza a gruppi ogni mezz’ora).

L’accesso al Mercatino ha un costo di 3 euro ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni e, il sabato, per i residenti a Vinadio. Per saltare la coda, si potranno acquistare i biglietti in prevendita su www.ticket.it a partire da mercoledì 15 novembre. Conservando, inoltre, il biglietto del Mercatino si avrà diritto all’ingresso ridotto alle mostre “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio e “Fotografia è donna” alla Castiglia di Saluzzo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.fortedivinadio.com oppure telefonare al 0171/1670042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17) o scrivere una e-mail a info@fortedivinadio.com.

Programma del “Mercatino di Natale” 2023 al Forte di Vinadio

Le bancarelle e il percorso espositivo

Miele, marmellate, nocciole, dolciumi, pane di montagna, succhi e vino e manufatti artistici, realizzati attraverso la lavorazione dell’argilla, del legno, del vetro sono solo alcune delle eccellenze selezionate per il “Mercatino di Natale”. Non mancheranno, poi, abiti artigianali per grandi e bambini, filati naturali in caldi maglioni e berretti, camere d’aria e teli in pvc in borse dal design unico e originale.

L’iniziativa “Mercatino di Natale”, nata nel 2004, ha da sempre perseguito l’obiettivo di promuovere l’artigianato e i prodotti gastronomici di eccellenza del Piemonte, della Liguria e del territorio provenzale, valorizzando in particolar modo l’artigianato della cultura alpina, oltre a creare degli scambi di interessi e collaborazioni tra i produttori, fra i quali molti giovani che proseguono sapientemente i mestieri tradizionali tramandati dai propri avi.

La “Casa di Babbo e Mamma Natale”

La cappella del Forte si animerà ospitando la “Casa di Babbo e Mamma Natale”. Durante le due giornate, i bambini potranno consegnare la loro letterina con i desideri direttamente nelle mani di Babbo Natale, in uno spazio tutto nuovo, allestito appositamente per accogliere famiglie. Non mancherà l’intrattenimento con musiche tradizionali e la presenza di vere pecorelle.

Le Sentinelle in grigioverde

Dieci figuranti in abiti dell’uniforme grigioverde della GAF (Guardia alla Frontiera) del 1940, animeranno gli spazi della Caserma del forte, rievocando il luogo quale sua destinazione originaria.

Evento a cura dell’Associazione ASFAO, dedita alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio fortificato, costruito XIX e XX secolo sul confine italo-francese, custodendo la memoria degli eventi storici ad esso legati.

Passeggiata in carrozza

Ci sarà la possibilità di effettuare un percorso tra le mura e i cortili del Forte a bordo di una carrozza trainata da cavalli Meréns. L’attività è a cura del gruppo Meréns Attacchi.

Fiati al Forte, cronache di una giornata musicale al Forte di Vinadio

Domenica, dalle ore 11 alle ore 16.30

Breve visita con intervento musicale nelle antiche prigioni austroungariche in compagnia di un trio di strumentisti a fiato che eseguiranno brevi melodie a partire dai segnali sonori utilizzati per scandire i tempi della vita militare.

L’appuntamento è a cura de La Fabbrica dei Suoni.

Attività a pagamento: 2 euro

Partenza gruppi ogni 30 minuti.

Prenotazione obbligatoria acquistando il biglietto online su www.ticket.it oppure telefonando al numero 0171/1670042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17) o scrivendo a info@fortedivinadio.com.

Pranzo al Forte

Sabato e domenica a partire dalle ore 12

Pranzo presso la Caserma Carlo Alberto del Forte: focaccia con affettato dei Lauri (variante vegetariana con cremina ai porri); polenta con sugo a scelta (spezzatino, panna e porri, formaggi) e dessert – Costo: 18 euro

Menù bimbi: pasta o polenta con sughi a scelta e dessert – Costo: 12 euro

Bevande incluse: bicchiere di vino o succo bio dell’azienda “La fragolina”

Per prenotazioni al “Pranzo in Caserma” contattare il Consorzio Valle Stura Experience al numero 328/2032182.

Sarà operativo anche il servizio bar con bibite, panini, toast, vin brulè e zabaione a cura della Pro Loco di Vinadio.

Il restauro della Caserma Carlo Alberto

Come detto, la rinnovata Caserma Carlo Alberto ospiterà per la prima volta il “Mercatino di Natale” dopo il recente restauro che l’ha resa funzionale all’organizzazione e allo svolgimento di molteplici attività. Gli interventi di restauro, realizzati con contributi della Regione Piemonte, fondi PNRR e fondi propri del Comune di Vinadio, sono stati mirati a restituire l’immagine storica della Caserma, conservando il più possibile gli elementi originari e garantendo la riconoscibilità di quanto aggiunto senza recare disturbo alla visione complessiva della struttura.

La Caserma Carlo Alberto è ubicata proprio al centro del Forte e si sviluppa a pianta quadrangolare, delimitata da un fossato nei punti più delicati, lungo i fronti settentrionale ed orientale. Costruita su due piani, con sottotetto abitabile all’occorrenza, il tutto è caratterizzato da un porticato che ne seguiva il suo sviluppo. In origine, il grande cortile era suddiviso da un muro interno che delimitava la parte dei comandi da quella destinata a caserma. Il braccio più corto della caserma, di fronte all’ingresso, si presentava con la Chiesa al centro, sopraelevata rispetto alle due brevi maniche laterali. La Caserma Carlo Alberto è la parte del Forte che ha subito più vessazioni: incendiata dai tedeschi, fu poi completamente devastata per asportare tutto il materiale recuperabile, quali coperture, inferriate, lastricati e gradini in pietra. Il fossato venne interamente interrato, e un fitto bosco ricoprì la copertura.

Il restauro ha previsto un totale rifacimento del tetto della manica corta e della porzione mancante del tetto della manica lunga. Si è quindi proceduto all’intonacatura del portico della manica corta, alla sabbiatura delle facciate interessate dai lavori e alla posa in opera dei serramenti mancanti. Infine, è stato realizzato il tamponamento dello squarcio creato da una bomba al primo piano della manica corta della Caserma Carlo Alberto con la realizzazione di due ampie vetrate sostenute da travi calandrate, realizzate su misura, che sono diventate esse stesse elemento stilistico.

I lavori dell’intero fabbricato si sono protratti con il completamento del nuovo corpo scala compreso di due bagni completi di bagno per disabile e ascensore per permettere l’accessibilità a tutti i fruitori del Forte. Sono stati, inoltre, intonacati tutti i cameroni della manica lunga ed è stato predisposto l’impianto di illuminazione.