Francesca Bergesio: "Ho vinto Miss Italia per ciò che sono, non per il mio cognome"

Sono passate meno di 48 ore dalla proclamazione di Francesca Bergesio a Miss Italia, che già deve difendersi dalle polemiche e dagli attacchi.

Tra un impegno e l'altro, riusciamo a parlarle. E' appena stata ospite di una trasmissione nella quale non sono mancate alcune insinuazioni sulla sua vittoria. Sui social gli attacchi non mancano, così come gli insulti.

Francesca è pur sempre la figlia di Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega al suo secondo mandato, nonché membro della commissione Vigilanza Rai.

"Sono costretta a giustificarmi per questa vittoria - commenta non senza amarezza la bellissima 19enne. Mi devo difendere dal fatto che sono figlia di. E' da anni che devo sempre lottare e faticare il doppio per dimostrare qualcosa. Nessuno mi ha aiutata o spinta. Mi sono iscritta da sola, senza nemmeno dirlo a papà, che è sempre stato defilato da tutto il percorso che mi ha portato alla vittoria. Poi, chiedo e mi chiedo: perché non posso partecipare e anche vincere un concorso? Solo perché sono la figlia di un politico?", evidenzia con determinazione la nuova miss Italia.

E' comunque felicissima per questo titolo. Oltre che piena di impegni, interviste, foto da fare, telefonate a cui rispondere.

Poi pensa al percorso per arrivare ad indossare la corona della più bella. "Per scaramanzia, non ho nemmeno mai pensato alla possibilità di vincere. Poi, quando siamo rimaste in tre, un po' ho iniziato a crederci. E' stata un'emozione inspiegabile sentire il mio nome. Ho rivisto la Francesca piccola che guardava Miss Italia in televisione e sognava qualcosa di irraggiungibile. Invece... eccomi qua!"

Un sogno che si è realizzato. E che qualcuno vuole offuscare. Ma lei davvero non ci sta. "Perché scagliarsi contro una ragazza di 19 anni? Io ho vinto per come sono e per ciò che sono, una ragazza di Cervere che vuole diventare chirurgo e studiare recitazione".